國際刑警組織第94屆大會將於明日（30日）起一連四日在本港舉行。今屆大會預計會有超過160個成員、約740名代表出席，當中包括66名各地警隊首長。國際刑警組織發言人表示，大會將公布推出「銀色通報」試點項目，即追查跨國犯罪活動資產流向的機制，以及推出「專項工作小組」工作模式，就特定區域的特定罪行，匯聚國際刑警組織及成員專家，集中力量共同打擊。



國際刑警組織第94屆大會明日（30日）起一連四日在本港舉行。（湯致遠攝）

國際刑警組織第94屆大會明日（30日）起一連四日在會展舉行，警方在灣仔北一帶加強警力。（湯致遠攝）

國際刑警組織發言人表示，全體大會是國際刑警組織每年最重要的會議，雲集全球警隊的首長，為成員造就契機，以加強夥伴關係及就持續演變的犯罪威脅制定務實應對方案。今年大會預計會有超過160個成員、約740名代表出席，當中包括66名各地警隊首長。

發言人指，作為國際刑警最高決策機構，一連四日的大會除審議年度預算、工作計劃及表決與歐盟的新合作協議外，亦聚焦多項針對跨國罪案的新型警務能力，包括推出「銀色通報」（Silver Notice）試點項目，即追查跨國犯罪活動資金流向的機制，預計會在周二公布。另一個重點是推出「專項工作小組」（Task Force Model）工作模式，就特定區域的特定罪行，匯聚國際刑警組織及成員專家，集中力量共同打擊。

除此以外，國際刑警組織能力建設與創新執行總監武英表示，大會將舉行多場分組討論，主題包括全新推出的全球追逃框架、升級版全球警務加密通訊系統「NEXUS」、研究更好運用人工智能（AI）服務成員、預防及調查針對女性等基於性別的犯罪。

國際刑警組織能力建設與創新執行總監武英表示，大會將舉行多場分組討論，主題包括全新推出的全球追逃框架、升級版全球警務加密通訊系統「NEXUS」等。（湯致遠攝）

另外，成員在大會最後一日將就多項議程表決，除上述新工作模式及機制外，亦包括保護刑事案件中受侵害兒童受害人、打擊借助AI進行的犯罪與恐怖主義的措施，並探討如何維護國際刑警通報系統的有效性。

被問及多國暫停與香港的引渡協議會否影響香港與其他成員的合作，發言人回應指，國際刑警組織屬技術性的合作組織，旨在促進各地警方聯繫，即使成員之間存在地緣政治分歧，甚至沒有外交關係，組織仍會致力維持他們的溝通與協作。發言人強調，各地之間的引渡協議屬雙邊事務，組織不會介入。