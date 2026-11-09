港警研發AI助國際刑警打擊網罪　籲企業修補漏洞　防黑客AI入侵

國際刑警於去年7月至今年6月，展開首個以人工智能賦能打擊科技罪行的國際聯合行動，並使用由香港警務處開發、名為「Rapid」的人工智能分析引擎所驅動，行動中成功封鎖或關閉超過51,000個惡意網域，又識別並通知約1,700位受害人。



過去的10月全球接連發生多宗黑客入侵、網絡癱瘓及資料外泄等事故，被網絡安全界稱為「Black October」（黑色十月），林焯豪料事故增加原因與人工智能的應用有關，指有黑客使用代理式人工智能全天候掃描不同機構的網絡平台，當發現網絡漏洞就會隨即展開入侵，呼籲企業及時修補系統漏洞。



國際刑警組織網絡罪案局去年7月至今年6月展開首個以人工智能賦能打擊科技罪行的國際聯合行動，行動使用以香港警務處開發、名為「Rapid」的人工智能分析引擎作驅動。（張智浩攝）

港警研發AI分析引擎Rapid助國際刑警打擊網罪 封逾5萬釣魚連結

國際刑警組織網絡罪案局去年7月至今年6月，展開首個以人工智能賦能打擊科技罪行的國際聯合行動，代號為「迅擊行動Operation Rapidstrike」，行動使用以香港警務處開發、名為「Rapid」的人工智能分析引擎作驅動，使用人工智能以主動識別並封鎖進行網絡釣魚和詐騙等惡意網站，例如用於投資詐騙、身份盜用和竊取憑證的網站，為期一年的行動中調查了近57,000個惡意網域，封鎖或關閉超過51,000個釣魚連結，已經識別並通知約1,700位受害人，並與47個司法管轄區分享情報。

為期一年的「迅擊行動Operation Rapidstrike」調查了近57,000個釣魚連結，封鎖或關閉超過51,000個惡意網域。（張智浩攝）

國際刑警網絡罪案局行動副局長Enrique Hernandez-Gonzalez表示，行動反映人工智能可以成功融入實際警務工作中，能夠加快檢測速度，以減少調查人員的人工篩選工作，使執法工作更有效率。他又表示，「迅擊行動2.0」計劃把該人工智能技術推廣至全球，預計會有更多國家加入行動。

國際刑警網絡罪案局行動副局長Enrique Hernandez-Gonzalez表示，預計會有更多國家加入行動「迅擊行動2.0」。（張智浩攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組署理高級警司張巧儀表示，「迅擊行動2.0」上星期於越南河內舉行的國際刑警組織亞洲及南太平洋科技罪行工作組會議期間正式啟動，目前已經有24個司法管轄區參與，包括新加坡、荷蘭和西班牙等。她又指，警方會繼續與國際刑警及各地執法部門合作，攜手主動出擊打擊網絡罪案及惡意網站。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組署理高級警司張巧儀表示，「迅擊行動2.0」已於上星期正式啟動，目前已經有24個司法管轄區參與。（張智浩攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組署理高級警司張巧儀表示，警方會繼續與國際刑警及各地執法部門合作打擊網絡罪案。（張智浩攝）

「黑色十月」網絡攻擊大增 網罪科料涉代理式AI犯案

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指，留意到近年使用人工智能的網絡罪案有顯著上升趨勢，現時有黑客會使用自動化代理式人工智能犯案，該人工智能可以全天候監測並掃描不同機構的網絡平台，當人工智能發現平台出現網絡漏洞，黑客就會隨即展開入侵。

過去的10月全球發生多宗黑客入侵、網絡癱瘓及資料外泄事故，被網絡安全界稱為「Black October」（黑色十月），林焯豪料事故增加原因與黑客使用代理式人工智能犯案有關，解釋若黑客所用的代理式人工智能掃描到其中一個平台有網絡漏洞，隨即會尋找所有類似的平台再作網絡攻擊，因此過去一個月，有不少使用第三方供應商平台的機構接連遭到攻擊。

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指會持續協助中小企同大型企業檢測系統漏洞，並舉辦活動提高大眾網絡安全意識。（張智浩攝）

林焯豪強調，人工智能的應用會提高黑客的攻擊速度、規模和侵入性，提醒各大企業必須加強網絡安全措施，例如及時修補系統漏洞，並提高企業員工的網絡安全防禦意識，如有懷疑，可透過防騙視伏器搜尋可疑的電話號碼和網址等，又有以下11點網絡安全建議。

網絡安全建議：

機構：

1.謹慎使用遠端桌面系統

2.加強員工培訓

3.數據備份

4.定期進行漏洞掃描

5.定期更新系統及軟件

6.啟用雙重身份認證，包括電郵、網上銀行和社交媒體帳號



個人：

1.定期更新系統及軟件

2.啟用雙重身份認證

3.使用強化密碼

4.謹慎點擊連結

5.安裝防騙視伏app

