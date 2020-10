中大擬頒臨床醫學「理學士」予深圳分校生　強調非香港執業資格

香港中文大學(深圳)擬建醫學院,惟未開始招生,未來畢業生的學位證書問題已引起關注。 由於中大深圳分校畢業生會獲頒香港正校及深圳分校兩張畢業證書,惟兩地大學條例及執業資格要求不一,故中大去年曾透露,欲經立法會修改《香港中文大學條例》,以符合要求。 然而,中大校方最新說法是,已獲內地教育部批准,未來醫學院畢業生可獲中大頒發的「臨床醫學理學士」,以及中大(深圳)頒發的「醫學學士」,前者不等於香港執業資格,後者則為畢業生在內地執業的認可資格,毋須向立法會申請修例。中大認為安排符合《香港中文大學條例》規程,「並不存在繞過立法會。」

為深圳分校學生度身訂造「理學士」學位

中大回覆指,中大(深圳)醫學院學生畢業時會獲香港中文大學頒發「臨床醫學理學士」(Bachelor of Science in Clinical Medicine)。校方強調做法符合《香港中文大學條例》規程,「毋須作出任何規程修改,並不存在繞過立法會」。

據《香港中文大學條例》規程26中的「學位及其他資格頒授」,中大可頒授「理學士」學位。然而,現時中大並沒提供「臨床醫學理學士」課程,其他本港正校修讀的醫科生,會獲頒「內外全科醫學士」(Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery),意味「理學士」學位是為深圳分校畢業生「度身訂造」。

中大校方強調,中大(深圳)的醫科畢業生不會自動獲得在香港的執業資格,畢業證書上亦會清楚列明有關學生是來自中大(深圳)。(資料圖片 )

至於執業資格方面,中大透露,深圳分校已獲內地教育部批准,該校醫學院畢業生持深圳分校頒發的「醫學學士」(Bachelor of Medicine),作為在內地執業的認可資格。

中大強調,深圳分校的醫科畢業生不會自動獲得在香港的執業資格,畢業證書上亦會清楚列明有關學生是來自「中大(深圳)」。