中大擬頒臨床醫學「理學士」予深圳分校生　強調非香港執業資格

香港中文大學（深圳）擬建醫學院，惟未開始招生，未來畢業生的學位證書問題已引起關注。 由於中大深圳分校畢業生會獲頒香港正校及深圳分校兩張畢業證書，惟兩地大學條例及執業資格要求不一，故中大去年曾透露，欲經立法會修改《香港中文大學條例》，以符合要求。 然而，中大校方最新說法是，已獲內地教育部批准，未來醫學院畢業生可獲中大頒發的「臨床醫學理學士」，以及中大（深圳）頒發的「醫學學士」，前者不等於香港執業資格，後者則為畢業生在內地執業的認可資格，毋須向立法會申請修例。中大認為安排符合《香港中文大學條例》規程，「並不存在繞過立法會。」

中大回覆指，中大（深圳）醫學院學生畢業時會獲香港中文大學頒發「臨床醫學理學士」。

為深圳分校學生度身訂造「理學士」學位

中大回覆指，中大（深圳）醫學院學生畢業時會獲香港中文大學頒發「臨床醫學理學士」（Bachelor of Science in Clinical Medicine）。校方強調做法符合《香港中文大學條例》規程，「毋須作出任何規程修改，並不存在繞過立法會」。

據《香港中文大學條例》規程26中的「學位及其他資格頒授」，中大可頒授「理學士」學位。然而，現時中大並沒提供「臨床醫學理學士」課程，其他本港正校修讀的醫科生，會獲頒「內外全科醫學士」（Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery），意味「理學士」學位是為深圳分校畢業生「度身訂造」。

中大校方強調，中大（深圳）的醫科畢業生不會自動獲得在香港的執業資格，畢業證書上亦會清楚列明有關學生是來自中大（深圳）。（資料圖片 )

至於執業資格方面，中大透露，深圳分校已獲內地教育部批准，該校醫學院畢業生持深圳分校頒發的「醫學學士」（Bachelor of Medicine），作為在內地執業的認可資格。

中大強調，深圳分校的醫科畢業生不會自動獲得在香港的執業資格，畢業證書上亦會清楚列明有關學生是來自「中大（深圳）」。