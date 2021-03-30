天美工程早前建議工人打針後五天停工停薪　今改口稱支持接種

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-30 21:15

《香港01》早前獲得上市公司「天任集團」旗下「天美工程」的通告，表明不建議工人接種，並表明在接種任何疫苗後五天內不要進入地盤工作，更要求員工簽署聲明，同意打疫苗後五日內如有意外，不計工傷無補償。該公司今（30日）改口表示，著重員工健康及工業安全，全力支持接種疫苗。

「天美工程有限公司」（TEMMEX ENGINEERING LIMITED）今日（30日）發出「內部緊急修正通告」表示，一向着重員工健康及工業安全，定必全力依法配合政府政策及支持接種疫苗抗疫安排。

日前發「同意聲明書」要求工人簽署

該公司早前向地盤工發出一份「同意聲明書」，表明不建議員工接種新冠肺炎疫苗，又建議工人接種任何疫苗後，五天內不要進入地盤工作。不論事前有否通報，如員工因接種疫苗後身體不適，在地盤工作時不適或受傷，公司將不會視作工傷及作出補償。聲明下方要求工人簽署。

一份印有「天美工程有限公司」名稱的同意聲明書，表明該公司不建議員工接種新冠肺炎疫苗，又建議工人接種任何疫苗後，五天內不要進入地盤工作。（讀者提供）

天美昨日（29日）以電郵回應，稱建造業屬高危工作，目前對疫苗認知不足，而且不同人對疫苗有不同反應，為員工安全着想，暫不建議工友接種疫苗後立即工作，避免發生意外。天美又解釋，公司購買的保險未確定因疫苗副作用導致不適或意外會否受保，故未獲保險公司正式回覆前，工人發生意外或未受保，但強調會遵從法例要求處理及執行。

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