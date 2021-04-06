疫苗護照｜全球鬥快打疫苗涉利益？　學者︰有錢等於掌握話語權

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-06 11:00

新冠肺炎疫情於全球肆虐逾一年，各地政府的新冠疫苗接種工作開展得如火如荼，甚至有國家已有逾半國民已完成接種。為了盡快恢復經濟往來，繼提出「旅遊氣泡」的概念後，「疫苗護照」亦隨之而來，成為近日本港熱烈討論的議題。 雖然中國、歐盟等地擬推出疫苗護照，但目前各地尚未有統一的標準，甚至被質疑背後涉及政治因素，以疫苗作為外交籌碼。香港專業教育學院（黃克競）酒店及旅遊系首席講師黃家榮表示，全球各地對出入境的措施，無可避免地考慮到利益，包括國家安全或經濟上金錢的得益。「邊個掌握最大資源，咁嗰個可能就有Say（話語權）。」

為了盡快恢復經濟往來，繼提出「旅遊氣泡」的概念後，「疫苗護照」亦隨之而來，成為近日本港熱烈討論的議題。（資料圖片／羅國輝攝）

學者︰疫苗護照是旅遊氣泡的工具

香港去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，惟啟航前本港突然爆發第四波疫情，令計劃緊急煞停。不過，當時兩地商討的協議，要求旅客出發、抵埗，以及逗留超過一定時間後，須接受病毒檢測。黃家榮認為，繁瑣的手續涉及時間及旅費，因此最初旅遊氣泡的概念，僅吸引非去不可的旅客，例如商貿往來或探親等。

不過疫苗護照的出現，似乎為旅遊業帶來一線曙光。黃表示，去年兩地商討旅遊氣泡時，尚未大規模接種疫苗，只能以多次病毒檢測確保安全，「可以叫話比較煩啲。」但疫苗護照則可成為旅遊氣泡下的工具，透過科學數據建立互信的制度，則可讓不同國家組成大型旅遊氣泡，「可能講緊成個歐洲國家嘅旅遊氣泡，或者我哋大中華地區可唔可以做到呢？」

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+ 6 + 6 + 6

惟現時全球大國均爭先恐後研發疫苗，其後開始「鬥快打疫苗」，難免令人質疑背後涉及政治因素，甚至以疫苗作為外交籌碼。例如歐盟擬定疫苗護照，各成員國可讓公民接種獲歐洲藥品管理局批准的疫苗，作為互相通關的條件，反之將無法獲得歐盟分發的疫苗護照。

然而，目前歐盟批准的疫苗僅得4款，分別是復必泰、阿斯利康、莫德納及強生疫苗，中國製的疫苗亦不包括在內。同樣地，內地政府的新規定亦表明，為接種中國製疫苗的外國人提供便利。當時外交部發言人華春瑩稱，新規定不影響現行的出入境政策，認為西方媒體將問題政治化。

全球將迎接陣痛期︰年底或未能恢復通關

黃家榮認為，全球各地對出入境的措施，一直以來無可避免地考慮到利益，包括國家安全，即遊客會否帶來威脅，或經濟上金錢的得益。當然，除了利益為優先的考慮外，部分國家亦帶有政治考慮，例如中國與北韓的邊境措施則較為寬鬆。「未必係北韓人畀中國好大經濟利益，但政治層面就會覺得有利益。」

同時，每個國家的衞生要求、所掌握的疫苗數據亦有所不同，難以一時三刻接納所有已接種疫苗的旅客。黃相信，接下來將迎接陣痛期，「唔能夠話有疫苗聽日就得，甚至下個月、年尾我都相信未必得。」雖然世界衛生組織理應站在中立的角色，提供權威的指引讓各國跟從，但在目前的國際政治環境下，他對各國達成共識並不樂觀。

不過最近有不少旅行社的負責人，已急不及待接種新冠疫苗，其中東瀛遊執行董事禤選擇注射科興疫苗。黃建議，在專家未確定可接種混合針前，旅遊從業員應揀選所負責地區認可的疫苗，「例如專係歐洲嗰邊，會唔會係打BioNTech？掉轉大中華區可能打返科興。」他估計，從業員工作彈性將會減少，未來只能專注特定國家的旅行團。

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點解近年中國被放寬簽證？因為中國人有錢咗

因此在可見的將來，大國透過疫苗護照或組成區域性的旅遊氣泡。至於窮困落後的國家，由於無力購買疫苗，則被排斥在旅遊氣泡以外，經濟復蘇之日或遙遙無期。

那麼疫苗護照是否帶來不公平？黃家榮坦言，現時主流國家均奉行資本主義及自由貿易，「當你有呢種思維主導，自然利益會行先，邊個掌握最大資源，咁嗰個可能就有Say（話語權）。」他認為，中國正是一個經典例子，由被外地嚴格審查，逐漸轉為放寬簽證。「點解呢？因為中國人有錢咗，想吸引中國人去消費，咪要開放簽證政策。」

據去年10月公布的Henley Passport Index（HPI亨利護照指數），香港特區護照排名18，共有170個免簽和落地簽國家；而中國護照以75個國家排名67，相比印度、越南、蒙古等鄰近地區更高。