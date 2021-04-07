大館抗疫展覽被批鼓吹「黑暴」　爭議作品如常展示　書籍不翼而飛

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-07 19:19

繼西九M+後，再有文化藝術機構遭點名抨擊。《文匯報》昨 (6 日) 報道，聲稱接獲讀者「報料」，投訴大館賽馬會藝方展覽《韌生》，涉展出「不少疑似『黑暴事件』的文宣」，另指展覽涉陳列「旺角暴動」及「佔領中環」的相關書籍，報道引述立法會議員指，內容有煽動激烈「抗爭」和違法暴力之嫌，促將相關展品及書籍下架。 《香港01》記者今日現場所見，展覽如常舉行，惹爭議的兩幅作品仍有展示，分別以基層關注團體員工及醫護人員協助抗疫為主題，場刊的作品簡介，未有提及任何示威或罷工相關描述。會場內未能尋獲被指涉及社會事件書籍，但世界知名攝影師及中國新晉藝術家作品集，則隨處可見。 大館發言人今日重申，一直支持藝術發展及協作，「作為奉公守法的機構，會遵守香港法律」。

根據場刊所述，策展人為秦文娟和李伊寧，展覽期為上月21日至5月2日，免費開放予公眾參觀。《韌生》以抗疫無名英雄為主題，關注在疫境中堅韌不懈的生命，14位身處香港的藝術家各選取社會上不同階層，包括醫護人員、機組人員、環保志願者等，「從而呈現一組獨特的生命歷程，進而在各行各業中激發共鳴。」

大館賽馬會藝方展覽《韌生》，被《文匯報》點名批評展示涉「黑暴」作品。(《香港01》記者攝)

《文匯報》昨刊登最少3篇涉及展覽《韌生》的相關報道，內文形容，展覽中的相片內「有不少疑似黑暴事件中的『文宣』」，亦有部份展品「被指涉及煽動、鼓吹暴力及仇恨，圖中作品令人聯想黑護罷工事件。」

報道雖然未有具名，但有刊登相關作品現場拍攝的近鏡照片。《文匯報》又引述多名建制派立法會議員意見，認為相關作品以藝術為名，「美化佔中及黑暴」，形容由賽馬會文物保育有限公司營運的大館亦存在審批漏洞，要求港府出手糾正。

記者今日視察所見，展覽如常舉行。(《香港01》記者攝)

記者今日視察所見，展覽如常舉行，仍有展出相信是報道所指的展品，其中《Sam》是藝術家劉衛的作品，透過訪談關注基層組織員工，展現抗疫期間，團體奔走支援基層的現況，相片一角拍攝到「Pepe the Frog」拖手組人鏈的剪紙，但僅佔極小篇幅，其餘則相信是組織辦公室內的環境；本地藝術家何博欣的油畫作品《我係醫護》，則展示醫護高舉「我係醫護」標語的群畫像，場刊簡介指，「在藝術家看來，這些醫護既不為榮耀而戰，也不渴望在日常工作中成為英雄，他們唯一的願望就是保證香港公眾的安全和健康。」

爭議書籍「不翼而飛」 消息︰展覽方未有收起或下架

場地角落另設收藏藝術書籍的圖書館，擺放各國藝術家著作，包括中國當代藝術新晉曹斐、日本攝影師川島小鳥及荒木經惟作品集等，惟報道所指「內容極盡抹黑警方及歌頌暴徒，令人憤慨」、涉及「旺角暴動」及「佔領中環」的書籍，現場則未見其蹤影。據悉，展覽人員未有將其收起或下架，未知是否有入場人士翻閱後，輾轉下不翼而飛。



大館發言人昨回覆指，一直支持藝術發展及協作，「作為奉公守法的機構，會遵守香港法律」，今日未有其他補充。