大館藍閘原為綠色　油漆分析重現原貌　專家：集體回憶是誰的回憶

踏進綠色的藍閘，走過熙來攘往的監獄操場，在相同的建築，再沒有警察與囚犯，卻仍有逾百年前的外觀。原為中區警署建築群的大館，於2018年經活化後，正式再次開放，以古蹟及藝術館重見港人。 逾170年歷史的建築群，幾乎見證香港整段殖民史，經歷過第一、二次世界大戰。不過究竟其原貌為何？負責大館保育的團隊專家，透過翻查歷史文件，並在每幢歷史建築收集牆身油漆樣本，再加以分析，得知磚牆的原有顏色。 建築群為港人集體回憶，不過為何藍閘變為綠色？有份負責保育的Purcell文化遺產總監Brian Anderson表示，集體回憶無疑是非常重要，但究竟是誰的回憶呢？（Whose memory are we talking about?）是青年抑或長者呢？最終，經過油漆分析（paint analysis），知道藍閘原來非藍，以綠色原貌與港人重見。

李文亮稱，活化工程除了以公眾安全為前提，亦盡量呈現歷史原貌。（高仲明攝）

每幢建築狀況均遜於預期

中區警署建築群由前中區警署、中央裁判司署和域多利監獄三組法定古蹟組成，共有16幢歷史建築及戶外空間，佔地1.36萬平方米，見證了香港逾170年歷史，2006年正式結役。2008年時，政府與賽馬會合作活化建築群，10年之後，大館正式誕生，除了曾部分倒塌的已婚警察宿舍，其餘15幢都已重開。

負責活化大館計畫的成員之一、馬會項目經理李文亮表示，每幢建築的狀況均遜於預期，而且沒有圖則，復修時各需製訂專屬計劃。他續稱，建築物落成已久，在賦予新生命時，需要確保符合法例要求，如消防條例等，需增走火通道；另需加置無障礙設施。

李文亮稱，工程需為建築物加添走火通道。（高仲明攝）

李文亮稱，活化工程除了以公眾安全為前提，亦盡量呈現歷史原貌，建築群於不同年代興建，又於不同時期拆卸及重建，團隊在修復前，先搜集歷史資料，又需勘測及油漆分析，了解其原裝物料，及識別磚牆的原有顏色，因為牆身可能曾髹上不同顏色，更需加以檢驗方析，方知其原貌。

雖然有歷史資料記載建築群，不過以往只有黑白照，要完全知其顏色並不容易。香港大學建築保育學部建築文物保育實驗室主任格桑（Gesa Schwantes）專長於油漆分析，有份負責大館項目。她表示，項目的油漆分析歷時約半年，當中包括根據歷史資料，於每幢建築揀選位置收集牆身樣本，然後於實驗室化驗，在顯微鏡下分析樣本。她續指，共收集逾450個樣本，油漆分析有助了解昔日利用的技術，以及油漆的原材料，如油漆抑或乳膠漆等，為修復計劃奠下基礎。

格桑表示，油漆分析歷時約半年，共收集逾450個樣本。（高仲明攝）

事實上，大館是香港首個使用油漆分析的保育項目。大館活化的保育顧問為Purcell，當中的文化遺產總監Brian Anderson表示，項目開創香港先河，全面使用油漆分析，更了解建築物的原材料、色系及配色技術。

對於16幢建築物中，哪一幢工作較艱鉅，Brian Anderson表示，並無某一建築物特別困難，但相關工作並無教科書，最具挑戰之處在於，要平衡多個因素，包括準確展現研究成果，但又要顧及項目的整體外觀，避免視覺衝擊。

不過，部分建築物的原貌，卻與不少港人回憶有異，包括警察總部大樓的藍色窗框變為深啡色、進入域多利監獄的藍閘變為綠色。Brian Anderson表示，香港瞬息萬變，集體回憶無疑尤其重要，但當中所提的回憶，他問到究竟是誰的回憶呢（Whose memory are we talking about）？

以警察總部大樓為例，Brian Anderson表示，其實窗框於1980年代才髹上藍色，而且不少部件均曾改動加裝窗口式冷氣，經油漆分析後，終發現最初是深啡色。他續稱，對年輕一輩而言，或許是藍色；但對於老一輩確實是深啡色才正確。同樣地，現時的綠色藍閘，亦是經油漆分析後，始發現確是綠色。

不過Brian Anderson亦補充，並不一定是要將建築物還原至最原始的面貌，每幢均有其歷史故事，每每將之重塑至原貌，反而可能忽略當中的重要故事。他表示，根據油漆分析結果後，亦要顧及視覺上的整體融合效果。