港大突殺建築保育學部　學生憂前路未明、學歷受質疑：身份空白咗

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-25 11:00

去年底逾百年歷史的主教山配水庫史險被毀，事件於社會掀起巨浪，亦觸發反思文物保育政策不足之處。未幾，卻傳出港大建築保育學部被殺，全港唯一文物保育課程去向未明。 港大鈕魯詩樓仍掛有建築保育學部的字牌，於學部就讀學士課程三年級的何同學，自皇后碼頭事件接觸保育議題，大學選科決定投身文物保育。他批評，港大殺學部事出突然，亦從未諮詢學生。畢業在即，他擔心影響未來路向，亦思考應否再投身行業，「對外身份無咗。」 香港文物保育學會亦指出，學部提供本港唯一與文物保育相關的兼讀及全職碩士課程，直言對行業構成極大影響。

港大於今年突然解散建築文物保護學部。（張嘉敏攝）

港大建築保育學部位於港大鈕魯詩樓，雖學部已被解散，所在的樓層仍掛有學部名稱字樣、貼上與本港保育相關的資訊，依舊傳來課堂聲音，彷彿一切未變。

學生憂前途：好似空白咗

何同學就讀建築保育學士課程的三年級，提到校方解散學部的決定，他指校方從未就此通知或諮詢學生，更隨即拿出手機開啟建築學院網頁，表示於網上已不能找到相關的課程資料，「對外身份好似無咗...好似空白咗。」

他指，曾於面試應徵實習職位時，遭到對方質疑，指未能找到與其學科相關資料，「問我係咪打錯，我自己嗰刻覺得好尷尬。」他亦擔心會失去對外連繫，包括學會認證，或影響日後求職。

港大有責任為社會培訓人才

選讀建築保育課程，他自言受當時皇后碼頭事件衝擊，漸對保育產生關注之餘，亦因課程受認證而選讀。不過受事件影響，坦言窒礙進修文物保育相關課程意向，甚至投身行業的決定，「如果大人物都對呢行前景無信心，當然我嘅信心會少咗。」

他引述校方所指，解散學部僅為人力架構變動，不過他對校方說法存疑，認為將建築保育學部納入園境建築學系，質疑教學資源會被分薄。他又提到，隨著社會對保育意識提高，港大有責任培訓人才，「當社會保育做得唔好，學院係咪要兼負起社會責任？」

何同學批評，港大決定突然，擔心影響就業前途。（張嘉敏攝）

提供唯一兼讀及全職制保育深造課程

港大除提供全港唯一建築保育學士課程，其碩士課程亦同時提供兼讀及全職制。中文大學早年亦曾提供有建築保育課程，但僅維持三年便告終。而港大專業進修學院過往亦曾開辦文化遺產保育及管理深造課程，同樣於年前停辦。翻查資料，發展局於去年曾招聘文物主任，入職條件亦包括完成有關文物建築保育或建築保育的深造課程。

於港大建築保育學部擔任講師、建築文物保護師學會內務副會長張家榮（右），認為港大決定對行業影響大。（梁鵬威攝）

保育學會：主教山事件揭政府缺專業人才

據了解，港大擬提供新的課程不會提供兼讀制，於港大建築保育學部講師、建築文物保護師學會內務副會長張家榮，直言港大決定對行業影響甚大。他指，不少行業內的專業人士會兼讀碩士課程，甚至政府內部亦會要求員工進修，若不設兼讀課程，專業人士將不能在港進修，影響人才培訓，「無future local talent（未來本土人才）。」

他們對於港大決定感擔憂，認為現時建築保育市場擴大，行業亦面對人手不足；反觀課程於收生、內容方面看不到存有問題，現階段刪減課程不恰當，將難保持社會對保育的關注熱度。他們又批評港大未有就決定作諮詢，「係睇新聞先知原來close咗。」

古蹟辦缺人手、資源 保育學會批難助市民建立歸屬感

學會副會長陳柏慧憂若港大不再提供兼讀碩士課程，或有損行業專業性。（梁鵬威攝）

張家榮以近期主教山事件為例，認為反映政府內部對保育認識薄弱，然而專責處理歷史建築的古蹟辦同樣缺乏專業人才，根據學會紀錄，內部只有約5%的人曾進修建築保育。學會副會長陳柏慧亦指，若港大不再提供兼讀碩士課程，或有損行業專業性，「（本地人才）10隻手指數得晒…如果做嘢搵唔到適合的人，就會搵啲好似識嘅人做，做法可能會無咁專業，或者會做錯嘢。」

若涉已評級歷史建築 須由認可承建商進行工程

古蹟辦回覆查詢，指如工程涉及政府擁有的法定古蹟及已評級的歷史建築，政府工程部門會聘用在「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」下，「維修及修復有歴史性樓宇」工程類別內的專門承建商進行相關的維修工程，以確保妥善施工。而古蹟辦參與保育建築文物工作的人員包括館長職系和專業職系人員，如建築師、測量師及工程師等。如有工作上的需要，政府會安排培訓，以更新所需專業知識。發展局會適時檢視古蹟辦的人手情況，並作適合安排。

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