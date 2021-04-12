以放寬限制谷食肆員工接種疫苗　飲食業老闆及市民潑冷水

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-12 23:08

特首林鄭月娥今日（ 12日）提出，食肆員工或食客接種第一劑疫苗或兩劑疫苗，可以延長堂食時間。但有受訪食肆負責人坦言擔心員工接種疫苗出現副作用，不知責任誰屬，也難以查核市民是否已接種疫苗，質疑政府做法「用刀降住條頸」;有市民也表示，不會為堂食或到酒吧而去接種疫苗。

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林鄭月娥今日提出防疫三部曲，包括員工每隔14日接受檢測，加上接種第一劑疫苗後，食肆只接受掃瞄安心出行，使可放寬營業限制，每枱4人提升至6人，堂食營業時間可延長至午夜12時。若所有員工已打第二劑疫苗並過了14日，限制可再放寬。

黃先生批評政府是「用刀降住條頸」，以生意來強迫他們服從。（李澤彤攝）

在旺角黑布街經營手工啤酒專門店的黃先生表明，不會因為延長堂食時間要求員工打針，認為開始接種疫苗後不時出現副作用個案，「員工打完後，唔好話死亡，出現面癲，咁個責任我哋負唔到。」

黃先生批評政府的做法，如同「用刀降住條頸」，以生意來強調他們接種疫苗，「我無辦法要求個客打完針先嚟，同時都核實唔同」，故不會跟隨建議。

陳先生希望政府放寬堂食時間，但擔心員工打針會衍生法律問題。（李澤彤攝）

至於花園街經營酒樓的陳先生則慨嘆，現時每月蝕本20多萬元，「7點都無人嚟食飯，有得延長時間就梗係好，但員工打針可能有法律問題。」他又擔心即使員工打了針，但顧客在現時的經濟環境下，也未必會上街用膳。

另一不願上鏡的茶餐廳東主更狠批，「啲措施九唔搭八，講起就嬲。啲員工老弱咁，點打針呀？」

連先生不會以打針去換取堂食。(李澤彤攝）

市民連先生強調「我唔會打針」，認為疫苗的副作用未知，不會貿然為了堂食而去打針，「措施好強迫」，也覺得是否延長堂食無所謂。另一對情侶也不贊同政府的建議，認為打針無得強迫，他們也不會打針。