去年密鑼緊鼓邀人參與　獨立檢討委員會仍無踪影

政府於去年11月提出成立獨立檢討委員會，審視香港持續社會動亂的成因，惟「雷聲大雨點小」，半年已過仍未見踪影，外界更猜測委員會已胎死腹中。 監警會今日（15日）發表反修例事件首階段檢視報告，未有提及是否應該成立獨立調查委員會，特首林鄭月娥見傳媒時，亦強調政府立場不變，不認同成立獨立調查委員會，而自己雖然很想成立獨立檢討委員會，惟不少人選憂慮「沒好下場」而退出，政府現時會先將精力放在處理疫情。 回顧過去半年，政府起初密鑼緊鼓地展開獨立檢討委員會籌備工作，邀請社會賢達出任委員，政務司司長張建宗更一度指主席人選已敲定，會於今年2月公布細節。惟新型肺炎於農曆新年後肆虐本港，政府未有再提及委員會的去向。

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▼2019年9月4日 林鄭宣布撤回修訂《逃犯條例》 邀請社會領袖就深層次問題獨立研究▼

反修例風波歷時3個多月，連月爆發多場示威及衝突，林鄭在9月正式宣布撤回條例草案。就示威者「五大訴求」中提出的成立獨立調查委員會，林鄭回應指應按既定機制，交由專責的獨立監警會處理，並會另邀請社會領袖、專家和學者，邀請社會領袖、專家和學者加入。林鄭表示，經過多月的衝突，眼前的矛盾是反映了長期積壓的政治、經濟和社會問題，例如房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義、青年人的機遇，以至公眾參與決策等。

林鄭透過電視公告，宣布撤回修例。（資料圖片）

▼2019年11月26日 林鄭首提出考慮設獨立檢討委員會▼

特首林鄭月娥首次明確表示，正參考英國處理2011年騷亂的方法，考慮成立獨立檢討委員會（independent review committee），審視香港持續社會動亂的成因，並找出當中的社會、經濟及政治等問題。林鄭指，希望委員會向特區政府建議改善措施，期望此做法能為香港找出路。

她強調，檢討是「對事不對人」，希望透過尋找成因，避免重蹈覆轍，加强社會的凝聚力。又指政府正物色社會領袖、專家及學者，希望能早日啟動有關工作。

時任財經事務及庫務局局長劉怡翔則形容，相關做法是「不但能治標，亦應能治本」。

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▼2019年12月15日 羅致光：並無時間表 已有人選願任委員▼

負責籌備獨立檢討委員會工作的勞工及福利局局長羅致光表示，政府就委員會並無時間表，但籌備工作正在進行當中，希望「愈快愈好」。他指出，委員會將探討社會深層次矛盾，又形容修例風波是一個「幾痛嘅經驗」，希望檢討委員會工作能避免未來再發生類似事件。

羅致光又坦言，尋找人選有一定難度，「幫政府做嘢，（搵人）不嬲都有困難，更加喺呢個時間難度更高」，但已有人願意加入委員會，將會適當時間公布人選，但相信本年內公佈委員會名單機會不高。至於檢討會最終提供的意見，政府有「幾重要的道義責任」聆聽，政府未必能照單全收，但根據過往經驗，政府一般會接納委員會大部分意見。

▼2020年1月18日 張建宗：籌備工作已接近完成▼

張建宗表示，委員會的人選經已敲定，留待林鄭於下月宣佈，又透露主席人選是備受社會尊重的人，委員會會就近月的社會事件宏觀地探討成因及來龍去脈，研究出走出困局的方法。政圈當時有消息指，主席人選為現任法官。

▼2020年3月2日 委員會仍然失蹤 行政長官辦公室：重點工作是防控疫情▼

政府未有如早前宣布般，於2月公布委員會細節。《香港01》記者向行政長官辦公室查詢，獲回覆指由於疫情持續，特區政府目前的重點工作是防控疫情，於有關成立獨立檢討委員會的事宜，若有進展會盡快作出公布。林鄭其後回應傳媒，指政府全副心機放在對抗疫情，還要關注金融問題，「故短期內不會就其他工作進一步回應」，此後多月內未再提及此事。

▼2020年5月15日 監警會發表報告 林鄭：首要工作撐經濟，保就業▼

監警會審視反修例示威報告出爐，林鄭回應報告時被問及獨立檢討委員會進展，強調自己很想成立，亦找過不少有心人，有一些社會上具公信力人士本來答應加入委員會，但對方轉眼就退出，並稱憂慮「任何協助政府的行為都沒有好下場」，估計是因為他們懼怕被起底、被「裝修」、被「私了」，及家庭和朋友等會受影響。

林鄭又重申，在新冠肺炎下，政府將精力放在處理疫情，而經濟受疫症打擊下，政府首要工作是撐經濟，保就業，但強調政府不是沒有做任何事情解決深層次問題，未有正面回答會否繼續成立委員會。