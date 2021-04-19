10人昨打疫苗不適送院　一人腦癇發作　醫生：病人穩定可續打針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-19 23:50

新冠疫苗接種計劃踏入第53日，昨日（18日）有10人打針後不適送院，其中一名20歲青年注射復必泰疫苗後腦癇發作，情況穩定留醫。有教授及醫生表示，腦癇通常都是短暫，只要患者平復過來一般都不會有長期影響，亦要抽血化驗、問症才能確定跟疫苗的因果關係。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

累計74萬人已打針 科興與復必泰接種人數相近

政府公布疫苗接種53日以來，已為市民接種共約1,123,500劑疫苗。當中約741,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約380,500名接種科興疫苗，約360,800名接種復必泰疫苗。約382,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約233,300名接種科興疫苗，約148,800名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有5,000名市民接種第一劑科興疫苗，約有10,300名市民接種第二劑科興疫苗；約有16,400名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有700名。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

港大張德輝教授：令有腦癇病史患者復發不出奇

10人不適送院中，20歲男子在中大醫院接種第一劑復必泰疫苗後腦癇發作，送往威爾斯親王醫院後情況穩定並留醫。香港大學內科學系腦內科教授張德輝表示，疫苗會引致接種者過敏反應，理論上令到有腦癇病史的患者復發不出奇，但一般都是短暫出現，不會有長期影響。

家庭醫生林永和則稱，需要視乎患者本身的病患情況，而發燒、感冒都可以令他腦癇發作，而接種復必泰疫苗的人士亦較少出現抽筋情況，需要抽血、問症等逐個原因排除。他提到，只要患者病情穩定都可以打針。

國際抗癲癇聯盟：打針仍然利大於弊

國際抗癲癇聯盟表示，現時未有證據顯示接種者容易出現腦癇，而腦癇患者打針仍然利大於弊，不過新冠疫苗跟其他疫苗一樣可能會令人發燒，會更易令患者發作，服用退燒藥可減低風險。

另有兩名市民打針後，分別失去知覺；短暫失去知覺5秒及出現血管迷走神經性昏厥，其他同款疫苗不適包括心悸、血壓上升及暈眩、昏厥及頭部受傷、暈厥發作及肌肉僵硬。科興疫苗接種者的副作用就有左右手掌出疹、中央胸部不適、噁心、氣促及出現嘔吐情況和胸口痛等。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼