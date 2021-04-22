新冠疫苗｜科大招募至少200名打針市民　冀研超級抗體助改良疫苗

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-22 08:00

疫苗接種計劃推出至今，不少市民因各種理由猶豫接種，亦對疫苗保護力有所顧慮。科大化學系研究助理教授張栢恒稱，將與港大和中大合作，進行為期1.5年至2年的研究。團隊會招募至少200名參加者，比較於不同時期的抗體濃度水平，以及其抗體能對抗哪些變種病毒。 美國有一名男子感染新冠肺炎後，擁有「超級抗體」。張栢恒認為染疫和疫苗製造抗體的機制相似，相信或有接種者能擁有超級抗體。若能找出有關個案，或可運用超級抗體的基因排序，協助改良疫苗和治療方案。

團隊冀招募至少200名不同背景的參加者，市民可透過填網上問卷參與研究。（受訪者提供）

張栢恒指，團隊冀於未來半年招募至少200名不同背景的參加者，市民可透過填網上問卷參與研究。團隊會根據性別、年齡、健康狀況、接種疫苗款式等條件，將參加者分為不同組別。年齡層可分成18至29歲、30至64歲、65歲以上；健康狀況可分為是否有長期病患，譬如「三高」等。

另招募50名不打針市民作對照組

參加者將接受約5次抽血，包括打針前、打第一針後、打第二針後、完成接種後半年和一年。另外，團隊亦希望招募至少50名不接種疫苗的市民作為對照組，接受1至2次抽血。參加者將於研究完成後獲得報告，顯示抗體濃度水平，以及應付各種變種病毒的保護力。

研究將運用尖端科技進行血清陽性測試，以及抗體中和測試。張栢恒指，中和測試的原理是模擬新冠病毒入侵，以了解抗體的中和能力有多強。研究亦會使用冷凍電子顯微鏡，顯示抗體與病毒S蛋白結合的形狀，「好似插鎖匙咁，睇到個鎖匙有幾好。」他相信影像結果有助了解S蛋白結構，以改良新一代疫苗。

對溝針、打兩劑復必泰一劑科興市民感興趣

除此以外，團隊亦會為個別參加者進行深入研究，列出整個基因圖譜，以至逐個細胞作基因測序。張栢恒直言對一些特別個案感興趣，譬如早前「溝針」、先後接種兩劑復必泰和一劑科興的男子。

談到「超級抗體」，張立即眉飛色舞，稱美國有一名男子感染新冠肺炎後，擁有超級抗體。他認為染疫和疫苗製造抗體的機制相似，相信或有接種者擁有超級抗體。

他提出了三項超級抗體的條件，包括效能高、中和力強，稀釋10,000次仍然有效對抗病毒；另外是廣泛交叉，即能對付其他冠狀病毒，包括沙士和中東呼吸綜合症。若能找出有關個案，或可運用超級抗體的基因排序，協助改良疫苗和治療方案。

科大化學系研究助理教授張栢恒認為，為本港市民進行研究有價值。（李恩慈攝）

外國不少類似研究正進行得如火如荼，張栢恒堅持為本港市民進行研究有價值，「成日話參考外國，但人哋情況未必適合套用喺香港，始終基因唔同，同埋（香港）人口密集，戴口罩習慣又唔同。」而比起臨床測試，這次研究可包括較多長者和長期病患者，亦能找來兩劑接種時間相距不同的市民，結果更貼近現實，具參考作用。