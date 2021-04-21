機構訂守護兒童準則　創辦人：不想看新聞發現受害者是自己學生

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-21 13:50

5歲女童被虐致死令人唏噓，事件同時也揭示本港保護兒童制度不完備。香港救助兒童會不時會向一些機構提供守護兒童（Child Safeguarding，CSG）的培訓及制定政策服務，包括提供渠道讓員工及兒童報告自己在家中或學校的狀況、為新同事提供守護兒童訓練。 有受助機構萬音天地創辦人黃宇恆表示，制定兒童政策已經到了最後階段，大部分家長接受，也有些家長認為學校太八卦頗有言辭。不過她指，有學校導師提高了警覺，將保護兒童準則應用在日常的生活裡，不希望有日看新聞時才發現受害的兒童是自己的學生。

音樂機構萬音天地有16名工作人員，每日都要接觸兒童。創辦人黃玉恆表示，守護兒童政策在英國十分普遍，不過在香港就少人留意，她說自己曾在英美留學，部分導師來自英國，對CSG有所認識，加上機構與兒童關係密切，故而有必要實行相關政策。

機構設2位守護兒童主任

機構現設立了2位指定的守護兒童主任與香港救助兒童會合作制定政策。另外，為了解學童日常生活中有否異樣，萬音天地向員工及學生發放二維碼，以便報告任何他們關注的兒童事宜，如兒童在家中或學校遇上欺凌或打罵，便可透過二維碼於網上向學院報告。同時亦於機構辦公室走廊設收集箱，可以投放實體表格。

導師將守護兒童活用至日常生活 曾制止男子偷拍女童

事實上，經過培訓後，學院的導師亦提高了警覺性，機構曾有一位導師曾於地鐵車廂發現一名男子正在偷拍一名女童，然而女童身旁的外傭見狀卻未有阻止，該名導師於是出口阻止，而外傭此時才懂反應。

院的導師經過培訓後,更清楚甚麼是守護兒童, 而且較以往提高了警覺性，活用的範圍不限於學院,更會於平日的生活活用。（受訪者供圖）

創辦人堅持要做：不想看新聞發現受害者是自己學生

此外，機構內亦安裝更多的閉路電視，確保覆蓋學院內所有位置；洗手間亦有相應指引，如果如男導師入男廁時，有其他小朋友如廁中，男導師需要到廁格或在男廁外等待, 避免不必要的尷尬。

雖然機構願意採取更多政策，但不是所有家長均接受，黃指，有些家長認為學校太八卦頗有言辭；雖然一度擔心相關政策會影響學校生意，但仍然堅持「不希望有日看新聞時才發現受害的兒童是自己的學生。」

在香港兒童救助會幫助下，萬音天下的兒童政策制定已經進入最後階段，預料2周後會向家中發出通知，要求他們簽署同意，保障兒童安全。