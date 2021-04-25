國藥科技口罩廠欠薪　資方承認有客戶欠款影響財務：料一周內出糧

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-25 17:50

獲政府「本地口罩生產資助計劃」資助的國藥科技醫療用品有限公司，今日（25日）傳出拖欠員工薪金。國藥科技回覆《香港01》查詢時承認公司因客戶欠款而財務狀況受壓，未能準時為部份員工支付3月份薪金。 發言人指，公司已向受影響員工支付遲發薪金年利率50%利息，同時提供額外有薪年假、現金補償、為員工代支逾期罰款等，並向受影響員工表達歉意，管理層預料一個星期內可向員工發出3月份薪金及補償。

國藥：被大客拖欠2000萬貨款

國藥科技今日表示，未能準時向部份員工支付3月份薪金，但未明確回覆受影響人數。公司解釋，因其中一個主要客戶有逾半年的貨款未付，約2,000萬元貨款仍未收回，為公司財務帶來沉重壓力；而近日已獲客戶通知，相信部分欠款將於短期內繳付，管理層估計一個星期內可向員工發出3月份薪金及補償。

國藥科技回覆查詢時承認公司因客戶欠款而財務狀況受壓，未能準時為部份員工支付3月份薪金。（資料圖片）

已向受影響員工支付遲發薪金利息

發言人又表示，公司早前已承諾並實際向受影響員工支付遲發薪金年利率50%的利息，同時提供額外有薪年假、現金補償、為員工代支逾期罰款等福利，並向受影響員工表達歉意。而對於部份家庭壓力較大的員工，管理層已私人墊支其生活開支，以舒緩部分受影響員工的壓力。

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+ 11 + 11 + 11

疫情初期，商務及經濟發展局設立「本地口罩生產資助計劃」，資助本地公司設立口罩生產線。立法會文件顯示，國藥科技兩條口罩生產線一共獲得逾94萬元資助（至2020年底）。