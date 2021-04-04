光線不足「傷眼」　劏房童網課一年變「鴛鴦眼」一隻近視一隻正常

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-04 13:59

今日是兒童節，惟劏房學童在環境限制下，難保護靈魂之窗。一項調查發現，55%居於劏房的學童慣常在碌架床或走廊等光線不足地方，閲讀或使用電子產品；疫情持續，56.3%學童每日使用電子產品時間增加。有家長表示，女兒只能於家中飯枱做功課，光線不足及疫情下轉為網課，短短一年，視力急速轉差，「其中一隻眼280度，仲有散光，另一隻眼就正常」 組織建議，港府應增加社區資源支援學童護眼，長遠則應改善本港不適切居所問題。

明愛基層組織發展計劃建議，港府應增加社區資源支援學童護眼，長遠則應改善本港不適切居所問題。(陳淑霞攝）

明愛基層組織發展計劃於去年5月至今年3月期間，成功透過問卷訪問近300名參與「童視未來放學童驗眼護眼計劃」的劏房學童家長，68%為小學或以下學童，當中小一至小三佔33.7%。

調查結果顯示，55%學童慣常在光線不足地方例如碌架床或走廊閲讀或使用電子產品；有24%學童為節省電費，即使室內光線不足，也不開燈或少開燈做功課；另有18.5%學童只能利用智能手機進行網上學習。

18%家長及48%學童不知視力變差是不能逆轉

調查結果又指，48%家長認為要做到室內光線充足有困難；另有18%家長及48%學童不知視力變差是不能逆轉狀況，81.5%受訪家長表示沒有資源定時為學童檢測視力。

調查另反映，疫情前已有一半學童有視力問題包括近視、散光或遠視，71%學童需佩戴眼鏡矯正視力。疫情持續下，56.3%學童每日使用電子產品時間增加，當中4.3%學童需使用逾6小時。

阿楠（左二）表示，女兒現時就讀中一，短短一年間由視力良好，轉至「鴛鴦眼」。（陳淑霞攝）

家長阿楠表示，女兒現時就讀中一，短短一年間由視力良好，轉至「鴛鴦眼」，「其中一隻眼280度，仲有散光，另一隻眼就正常」，阿楠直言對大吃一驚。她續指，女兒在疫情下需要在家網上學習，放學後亦需上網完成功課，全日最少8小時使用iPad。

她又表示，一家三口居於劏房，惟有窗的房間狹小，女兒需移師客廳以摺枱做功課，「之前佢做功課張枱同櫈唔啱位，成日拎嚟拎去」，加上坐姿不良，長期使用電子產品下，相信與其視力轉差有關。

良好學習環境以有天然光為佳

明愛社區發展服務高級督導主任黃小慧表示，一個良好學習環境以有天然光為佳，以及有適合的書寫及閲讀距離，惟基層家庭因經濟壓力及居所環境限制，學童或需在光線不足情況下在家學習，長遠會令眼睛受損。

她建議港府應盡快增建公屋，讓基層學童離開不適切居所，亦應向地區或者社福機構增撥資源，支援學童護眼需要，另呼籲地區學校、教會、小店或企業義務借出地方，予學童在充足光線環境，完成功課及溫習。