變種病毒｜理大基因排序揭香港首現印度雙重變種病毒　最少10宗

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-30 21:18

新冠肺炎疫情持續，香港的輸入個案當中，一直只檢驗到有英國、南非的變種病毒，不過理工大學醫療科技及資訊學系近日發現，最少有10宗輸入個案有印度的變種病毒。 團隊認為，印度的變種病毒與南非變種病毒類似，料比起一般的病毒，會更易傳播及影響疫苗效用。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（右）（zoom截圖）

理大教授：變種病毒會影響疫苗效用

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊自疫情以來一直有為部分確診個案做「全基因排序」，了解患者病毒的變異情況，亦可協助流行病學調查。而香港的輸入個案當中，一直只檢驗到英國變種、南非變種病毒，及在菲律賓流行的「P3」。蕭傑恒表示，直到本周一（26日）該團隊首次發現有輸入個案帶有印度的變種病毒。

蕭傑恒解釋，該團隊檢驗了30多個樣本，當中發現1人有印度變種病毒「B.1.617」，9人有另一款印度變種病毒「B.1.617.1」，他稱這兩種病毒都有「E484Q」和「L452R」的變異，但「B.1.617.1」是由「B.1.617」演變而來，在刺突蛋白以外的蛋白有突變，而「B.1.617.1」現時於印度愈來愈流行。

他續指，帶有「E484Q」和「L452R」的變異，會令病毒更易「黐喺人類細胞ACE2受體」，而抗體一般在依附於「484」位置，這個位置有突變，會令抗體更難黏附，料這種變種病毒會影響疫苗效用，也可能比起原始的病毒更易傳播，情況與南非變種病毒相類似。

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7人為4月4日疫機乘客 全機58人確診

蕭傑恒稱，這10宗個案都來自印度，暫時識別到當中8人的身份，當中7人於4月4日乘坐UK6395航班由新德里來港。這班客機累計有58人確診，情況較為少見，有人擔憂是否飛機上有傳播，不過蕭傑恒指出，基因排序發現當中部分人的基因排序非極度相似，有人更是感染到英國變種病毒，而非印度變種病毒。他估計「疫機」是反映了印度當地疫情嚴重，而飛機上有傳播的機會較小。

蕭傑恒又透露，政府以往無特別檢測患者有無印度變種病毒，但自上周起增購快速檢測試劑，檢驗患者有無「L452R」變異。換言之，若有人在病毒檢測呈陽性後，政府就會先檢測有無N501Y變異，再檢驗有無E484K變異，最後再加上測試有無L452R變異。