星港旅遊氣泡恐再爆　重啟前12日　邱騰華：好大機會不能如期往來

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-14 13:57

香港首個與外地的「旅遊氣泡」可能會再次「爆破」？近日新加坡當地的本土確診個案增加，樟宜機場客運大樓昨日（13日）起暫不向一般公眾開放兩周，至本月27日才重開。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，了解過新加坡目前的情況後，於昨晚及今早曾與新加坡的交通部長通過電話，認為兩地很大機會未必能夠如期在本月26日按機制重啟雙邊旅遊。邱表示，下周初將會跟新加坡當局再行接觸，了解確實情況後將有最終安排。

邱騰華說，按照上月兩地更新的旅遊氣泡機制，會以14日為基礎審視兩地疫情。本港與新加坡的「旅遊氣泡」將於本月26日開始，現時倒數約兩周時間，但按照現時新加坡的疫情情況，當地已告知「好大機會」不能啟動「旅遊氣泡」，為了讓有關旅客有心理準備，選擇預先通知相關安排。

新加坡昨日(13日)新增32宗新冠肺炎確診個案，其中有24宗屬於社區感染，當地的17宗個案，與樟宜機場群組有關，另外有6宗個案源頭不明。新加坡民航局宣布，機場將暫停對公眾開放14日，期間會維持航班升降，但只准持機票人士及從事必要服務員工進入。

邱騰華表示，下周初將會跟新加坡當局再行接觸，了解確實情況後會有最終安排。（資料圖片）

香港與新加坡已非首次被叫停，去年11月訂立「旅遊氣泡」後，本港爆發第四波新冠肺炎疫情，計劃最終於出發現的一日擱置，隨本地疫情逐漸緩和，港府與新加坡當地上月中決定，於本月26日重啟兩地「旅遊氣泡」。