消委會｜狗「罐罐」未必可作為主糧　狗狗食濕糧　6大要點須注意

撰文：陳嘉慧
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不少愛錫狗狗的主人會餵飼「罐罐」作為獎勵，甚至以濕糧取代乾糧，亦有主人在寵物患病時餵食濕糧，刺激牠們的食慾。
然而，不少研究指寵物罐頭食糧或存在營養問題，長期食用或影響健康。消費者委員會近日測試本港市面20款狗隻食用罐頭或盒裝濕糧，亦發現有8成樣本礦物質含量未能完全符合國際建議，更有部分濕糧含有重金屬鉛等有害物質。
消委會建議，餵飼濕糧予狗狗時，應注意6大事項，包括勿以副食罐作為主糧，轉換另一品牌的濕糧時，需細閱產品標籤，調整份量等。
消委會今次測試的20款狗狗濕糧
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消委會提醒，寵物主人不為狗狗提供濕糧時，應注意勿以副食罐作為主糧，轉換另一品牌的濕糧時，需細閱產品標籤，調整份量等。
份量及選擇建議
1 不應以副食罐作為主糧，必須同時配合其他全營養寵物食品，才可以為狗隻提供全面和均衡的營養；
2 若有意轉換另一品牌的濕糧時，應細閱產品標籤，若發現新產品的熱量密度和脂肪含量較高，餵飼分量應該較舊飼料少，反之亦然；
3 參考標籤餵飼分量時，應按狗隻的理想體重作選擇，並按寵物的身體狀況和活躍程度適當調節；
4 留意產品說明適合的生命階段和品種，若產品未有標示適合所有生命階段的狗隻食用，或只說明供成犬用，有關產品的營養素則未必足夠幼犬、懷孕和哺乳階段狗隻的營養需要；
儲存方法建議
5 每次打開濕糧產品前，應確保產品並未過期，打開後亦應盡快讓狗隻食用，若濕糧在室温下已放置數小時，便應棄掉；
6 開封後未及食用的濕糧應盡快包好，例如將整罐╱整盒濕糧放入保鮮袋內，再放入雪櫃妥善存放，不要放近供人類食用的食物（尤其生肉）。
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