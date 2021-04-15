消委會｜狗「罐罐」未必可作為主糧　狗狗食濕糧　6大要點須注意

不少愛錫狗狗的主人會餵飼「罐罐」作為獎勵，甚至以濕糧取代乾糧，亦有主人在寵物患病時餵食濕糧，刺激牠們的食慾。

然而，不少研究指寵物罐頭食糧或存在營養問題，長期食用或影響健康。消費者委員會近日測試本港市面20款狗隻食用罐頭或盒裝濕糧，亦發現有8成樣本礦物質含量未能完全符合國際建議，更有部分濕糧含有重金屬鉛等有害物質。

消委會建議，餵飼濕糧予狗狗時，應注意6大事項，包括勿以副食罐作為主糧，轉換另一品牌的濕糧時，需細閱產品標籤，調整份量等。