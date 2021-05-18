梁凌杰死因｜梁案發當日才簽綠色殯葬表　表明不想留東西在香港

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-18 19:40

梁凌杰前年6月身穿寫有反修例標語的黃雨衣墮斃。死因庭研訊今（18日）庭上展示梁現場留下的個人物品，包括案發當天簽署已填妥的綠色殯葬登記表，他選擇海上撒灰，並在空白位置寫着「不需任何儀式和墓位，不想留任何東西在香港」。他在人壽保單報稱沒有煙酒和濫藥習慣，以及嚴重疾病。受保人若於保單生效一年內自殺身亡，只獲賠償扣除了未償還的欠款額後的已付保費。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

案發當日才簽署綠色殯葬表

死因庭傳召證物警員黃啟軒，於庭上展示死者現場留下的39件證物，包括在行人路檢取的眼鏡、在工作平台上的藍色背囊、兩部IPhone手機、黃色雨衣及證件等。其中已填妥的綠色殯葬心願登記表格顯示，梁凌杰是案發當天才簽署的，他除選擇離世後海上撒放骨灰，並在空白位置寫着：「不需任何儀式和墓位，不想留任何東西在香港」。表格上聯絡人填寫了他父母的名字。

案發經過及證人主要供辭。(詳看下圖)

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2018年1月購下300萬元保險

警方在背囊內的啡色斜揹袋，檢獲梁凌杰的友邦人壽保單，他報稱沒有煙酒及濫藥習慣，也沒有患嚴重疾病。該份2018年1月生效的保單，保額為300萬，保費約3000元，條款列明若受保人於保單生效起一年內自殺身亡，只賠償扣除未償還的欠款額後的已付保費，並不包括利息。

褲袋內有含可待因藥丸

警方又在梁的右前褲袋檢取一把𠝹刀。證物還有一雙十指染黑色污跡的勞工手套、未開封的杯麵，以及一排含可待因的Codipront藥丸，其中已取出7顆藥丸，尚餘3顆。而梁的耳機則沒有通話功能。

留下畫簿寫有釋放學生傷者

梁曾穿着印有「I am lost in Hong Kong」的黑色T裇左面已被撕破。他遺下的畫簿首頁寫有「全面撤回送中」，第二行的「林鄭落台」遭刪去，下方則為「釋放學生 傷者」、「我們不是暴動」和「林鄭落台」的黑色字句。另一頁寫道「我對呢個香港已心灰意冷 呢幾個月不斷沈思都找不出答案和將來 今日我是個人意願 唯獨是政府促成」。現場橫額上字句和畫簿內容相似，並有「反送中」及「Help Hong Kong」等。

警員陳文俊供詞稱，梁的妹妹事發兩天後在殮房確認遺體身份。研訊周四傳召藥劑師、法醫及法證人員作供，亦將解釋屬於梁的保釋紙。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

梁凌杰從平台掉下的過程。(詳看下圖)