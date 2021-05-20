梁凌杰死因｜梁曾以跳樓反送中等字作搜尋　6.12寫下惡法殺港備忘

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-20 15:56

梁凌杰前年6月在太古廣場平台墮斃，其死因庭研訊今（20日）續，有份處理梁手機的警員供稱，梁案發前兩天曾以跳樓及反送中字眼在網上作搜司，事發前3天，即前年的6月12日，梁寫下一篇題為「惡法殺港」的備忘錄，當中有寫道：惡法殺港、心灰、黑警冷血，及還港自由等字句。此外，庭上亦透露梁疑涉一倫敦金騙案，在他墮斃近一年前被捕。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

曾涉倫敦金騙案被捕

庭上早前透露，警員在梁的遺物中發現一張警方發出的保釋紙。死因研訊主任今讀出一份由偵緝督察何進遠所作的供詞，何指2017至2018年間，商業罪案調查科接獲市民舉報的懷疑投資倫敦金騙案，梁為涉案的倫敦金投資公司的經紀，並在2018年7月以「串謀詐騙」被捕，案發時梁仍在警方的保釋期間。

事發經過。(詳看下圖)

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梁所懷藥丸主要用作止咳

衞生署藥劑師黎名芷亦有作供，她指警方在現場檢取一排相信屬於梁的Codipront藥丸，整排應有10顆，被發現時只餘下3顆。黎稱該藥丸每粒含30毫克可待因及10毫克苄苯醇胺。黎稱此乃醫生處方藥物，主要用作止咳，服用後會出現心悸、噁心、頭暈及昏昏欲睡，和感冒藥副作用相似，而可待因則能紓緩輕度至中度疼痛，及苄苯醇胺則抗敏感。

劑量方面，這藥每天服用兩次，每次一粒，若一次過服用7粒則為過量，但需視乎是否曾長期高劑量服食。黎續稱，一般而言對可待因的藥物依賴並不常見，這藥的藥效釋放緩慢且持久，需在多於1個半小時才發揮作用。

兩手機案發當天無瀏覽記錄

警員曾志安供稱，警員從梁物品中發現兩部iPhone，他擷取內裡的數碼資料，發現兩部手機當日沒有任何瀏覽記錄，而梁的iPhone 7曾撥電往其iPhone 5，但沒有接聽。

此外，梁當天下午5時46分，曾以其iPhone 5在WhatsApp通訊程式，一名為「Daisy612」聯絡人談話，對方表示已剪短頭髮，並傳送了一張自拍照片，梁回應：「靚靚」之後沒再回覆。對方於翌日凌晨曾以訊息及視像致電梁。

曾收今天小島已危殆的詩

另外梁曾在4個WhatsApp群組收到訊息，該些訊息包括示威現場相片、轉發讚許立法會議員陳健波的Facebook帖文、及朋友之間約聚會的對話。他也收到一首名為「今天小島已危殆」的詩，詩中提到「妖言惑眾隨處在，偽稱民主是將來」。

梁凌杰從平台墮下的過程。(詳看下圖)

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事發前兩天曾搜尋跳樓等資料

曾稱兩部手機的搜尋紀錄和聯絡人大致相同，相信它們已同步。梁於案發前兩天，即6月13日搜尋過「旺角跳樓2019」、「金鐘跳樓」、 「撤回」、「心灰」及「反送中」等字眼，並閱覽有關逃犯條例的新聞報道。他亦瀏覽過DCfever網站，還有健身、自助餐和旺角賓館等資訊。

6.12曾寫下惡法殺港備忘錄

梁的iPhone 7中有一篇他於6月12日寫下的備忘錄，該篇備忘名為「惡法殺港」內容提及「心灰」，「林鄭殺港 黑警冷血 撤回惡法 還港自由」。手機內亦有13張拍攝涉案雨衣和橫額的相片，橫額寫有：「反送中」，「No Extradition to China」 及「Make Love No shoot!」

惡法殺港 Summary 心灰 惡法殺港 心灰 黑警冷血 林鄭下台 林鄭殺港 黑警冷血 撤回惡法 還港自由 心灰意冷 梁凌杰6.12備忘錄全文

案件編號：CCDI-481/2019(DK)