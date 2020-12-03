機管局發展無人車系統接駁機場島　直達東涌地鐵站　最快2027啓用

機場管理局今(3日)公布機場發展十年藍圖，句括甚觸目的航天城發展項目，配套方面，亦擬發展無人駕駛運輸系統，連接機場島至航天城，並計劃延伸至東涌巿中心，屆時更可直達東涌港鐵站。 無人車系統收費將與其他公共交通相若，預期2027至28年落成，但投入運作時間表，則需視乎立法進度。

機管局行政總裁林天褔今日向傳媒簡介機場發展十年藍圖，機管局亦擬引入無人駕駛運輸系統，行走機場島至航天城，以及東涌市中心。(謝媛彰攝)

機管局行政總裁林天褔表示，航天城發展項目將有全港最大、佔地57萬平方呎的室內娛樂區，形同全天候主題公園，將會舉辦不同活動，亦設各式各樣的商店、餐廳及寫字樓，盼可吸引大灣區、東南亞、內地旅客 。

無人車系統將設3個車站，往來機場島至航天城，並計劃延伸至東涌巿中心。(機管局提供)

林續指，為配合智能機場及新項目發展，機管局計劃興建名為「航天走廊」的行人及行車天橋，並引入無人駕駛運輸系統，連接毗鄰機場的港珠澳大橋香港口岸人工島，以及航天城，亦有意延伸至東涌巿中心，包括東涌港鐵站，以疏導機場未來可預見的客流量。



林又提到，原打算發展輕軌鐵路系統，惟經評估研究後發現，無人車造價較輕軌估計便宜一半，亦較具彈性，長遠亦或有潛力成為新興的旅遊景點。

無人車系統將行走航天城至香港口岸，第二階段將會延伸至東涌市中心，預料2027至2028年可望落成，但有待立法。(機管局提供)

他續指，構思中的無人車系統，將使用可容納20多人的中巴，並以每小時可接載5000人次為目標，收費料與其他公共交通工具相若，他強調，並非旨在牟利，投入服務後亦會交由外判商營運，預料2027至2028年可望落成。不過，無人車尚須「過幾關」，包括擴闊專屬道路及加裝系統，以及有待立法，後者暫時未能評估所需時間。

無人車系統並非「空降」，林天褔表示，機場目前已發展無人駕駛貨運服務，明年中亦將會試行於機場禁區接載員工，盼可累積相關經驗。

機管局第三跑道及機場各項發展概覽圖：