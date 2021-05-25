梁凌杰死因｜梁家助查後離港　父母變憔悴　街坊指或已到外地生活

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-25 17:19

2019年6月社會正就逃犯條例熱議之際，男子梁凌杰穿著黃雨衣，在太古廣場呆立多小時後，爬出鐵架並墮下喪生。事發近兩年，死因庭今裁定梁死於不幸。聆訊期間，親屬席一直懸空，庭上透露其家人就事件協助警方調查後，便即離開了香港，初時仍有向警方追問情況，惟至聆訊前卻聯絡不上。有曾接觸梁家的街坊指，梁所住的地區屬老區，居民思想守舊，街上長者會指罵不同政見的人。她指梁家是個健康家庭，但見梁的父母在兒子死後變得憔悴，搬走亦無人知，估計他們一家或已到外地過新生活。

家人曾透露律師向警了解案情

梁凌杰於2019年6月15日在太古廣場墮下喪生。根據庭上資料，梁身亡後兩天，他的家人已透過律師去信警方，要求索取案件詳情，過兩日再要求檢查警方現場檢獲的死者財物。

錄口供後兩天離港

梁的家人在同年7月為梁在港辧妥葬禮，同年8月9日將口供交予警方，同月27日，梁的父母及胞妹在律師陪同下到警署錄取口供。3人在同月29日早上9時許經機場離境，沒再有他們的回港記錄。

梁的家人在2019年夏天，為梁辦妥身後事，及協助警方錄取口供後，便離開了香港沒有回來，亦沒有在梁的死因聆訊上出現。(資料圖片)

梁逝世一周年仍有問調查進度

他們其後分別在12月9日，以及梁凌杰去世一年，即去年6月15日再度追問警方。死因庭本年2月研訊前檢討的前一天，相關律師表示不會就此案代表梁的家人。死因研訊主任曾要求梁的家人與他們聯絡，亦沒有收到任何回覆。警方曾到梁家於元朗的報稱住所，發現梁家在前年8月已退租。

健康家庭會一家人去旅行

梁生前與家人住在元朗，他的住處附近一間店舖的店員石小姐（化名）稱，曾與梁們一家接觸，相識有2至3年，梁太光顧其店時會與她閒聊，梁凌杰亦間有到其店買東西。她形容梁家是「很健康的家庭」，他們經過會打招呼，一家人會在假日去旅行。

事發時政治立場顏色敏感

石形容案發日子風頭火勢，對政治立場顏色敏感，6月起已經少見他們一家，出事後梁的父母顯得憔悴。石認為他們也不願提起，多一事不如少一事，以免尷尬沒有多問。她指梁家悄然搬離的情況如「搬咗無人知」。她聽聞梁家居住該區的一幢唐樓，現或移居和在外國居住的大女兒一起生活。石又稱，元朗老區思想守舊，長者在街上會指罵不同政見人士。

梁生前購下300萬人壽保險

根據警方在現場檢獲的物品，發現梁的遺物包括一份保額為300萬元的友邦人壽保單，他於2018年1月購下該保釋，受益人是梁的父母。根據保險條款，受保人在保單生效一年內自殺身亡，只獲賠償已付保費。家人供詞表示，不知梁生前曾購入該人壽保險，亦不知梁曾填寫殮葬意向書。

事發前兩天父母與聯絡

警方曾破解梁的iPhone手機，並在其WhatsApp記錄中發現梁在墮樓前兩天曾與父母聯絡。他於6月14日收到「老豆」傳送OK手勢的表情符號，並已閱讀信息，但「媽咪」在6月13日向他所發的：「亞婆搵你」，卻顯示未有讀取。

案發經過。(詳看下圖)

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家人聞死訊晴天霹靂

梁的父母及胞妹供詞中表示，他們家庭關係良好融洽，父母讚許梁為人孝順，經常和家人溝通，但鮮有討論時事。家人在供詞透露，事發當晚三人趕赴醫院，梁母得知死訊後晴天霹靂，十分傷心，梁父亦情緒激動得身體不適。他們一致表示梁無表達過不愉快或尋死念頭，也沒有情緒問題或嚴重疾病，事後才知悉他留下遺書，認為要待死因庭判決後才知死因。

梁父母葬禮上反安慰鄺俊宇

梁呆站期間，時任立法會議員鄺俊宇曾要求與梁對話，希望能勸梁放棄尋死，惟被警方拒絕。鄺當日知梁墮樓身亡後曾痛哭，庭上作供時仍很感觸，鄺又透露，他出席梁的喪禮時，梁母曾安慰他說：「你做得好好，鄺議員。」梁父亦向他道：「好想之後每人都可以平安回家。」

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

梁凌杰從太古廣場墮下的過程。(詳看下圖)