梁凌杰死因｜梁墮下前曾向下望或意識到風險　陪審團裁定死於不幸

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-25 16:57

梁凌杰前年6月墮斃，經過9天死因研訊，死因裁判官高偉雄今（25日）引導兩男三女組成的陪審團。他就梁死因提出三個裁決選項，分別是自殺、死於不幸及死於意外。高表示，雖然梁之前似乎有自殺計劃，但當天無發表言論或顯示自殺意圖，陪審團須考慮他的意圖而非動機裁定死因。陪審團退庭商議近6小時後，一致裁定梁凌杰死於不幸。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

梁當天未發言論顯示自殺意圖

高偉雄向陪審團稱，他們可基於證人證供，裁斷梁凌杰死亡及受傷的時間地點等。他提醒陪審團在此案商討他是否自殺時，只需使用較低的相對可能性標準。高講述自殺裁斷選項時指，雖然梁之前似乎有計劃，但當天無發表言論或顯示自殺意圖，陪審團須考慮他的意圖而非動機，即他當時想怎樣，不是為何他要上該處。他曾上網搜尋過自殺，詢問人壽保險供款，以及綠色殯葬意願表或可證明他的意圖。

事發經過。(詳看下圖)

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若覺梁想到或跌在氣墊可選死於不幸

高偉雄提到梁爬出鐵架外懸空過一段時間，他沒有配合消防員拯救，而且掙扎。但影片可見梁望過下方，他當刻可能以為會跌在氣墊，意識到有風險後，他不願讓消防捉住而掙扎墮下，最終墜於行人路上。高表示這種情況下，陪審團可選擇裁定他死於不幸。

不想跳樓亦非尋死可考慮死於意外

至於死於意外，高解釋為梁不想跳樓及不想尋死，惟體力不支墮下。陪審團須視乎所接納證據，裁定他是否有足夠時間捉住鐵架。高稱，除了橫額和雨衣寫有訴求之外，梁沒有明確表明想做甚麼。他提出其他可能性，梁或感到沒有選擇故突然爬出去，認為自己會被警方消防帶走，不能繼續站於該處表述想法。

梁凌杰當日墮樓的情況。(詳看下圖)

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陪審團可就事件提出建議

高續請陪審團提出建議，防止同類事件再次發生，包括警方談判組應否容許市民參與游說或接觸企跳人士。高指出，梁凌杰案發時手持𠝹刀，警方因未能確保市民和梁的安全，擔心保護衣和盾牌刺激梁情緒，加上他們沒受過危機訓練，未有讓市民與梁對話。他提及時任立法會議員鄺俊宇要求與梁見面，鄺過往與警方協調，成功連同親友勸服個案。可是，高亦指出現場情況千變萬化，太過具體的做法或會令警方消防難以執行。

證供顯示警方與消防分工不好

警方消防行動的安排方面，高表示有警員庭上供稱是次行動總指揮為消防，而消防員則說總指揮是警方，兩個部門對處理手持利器的企跳個案準則有各自演繹，證供顯示分工不好，但仍可見他們有共識在行動先進行游說。陪審團可建議在某些情況下，警方消防的分工或主導角色。

消防氣墊未能覆蓋行人路

就安全氣墊，高引述消防員供稱最小氣墊尺寸約闊3至4米，但案發行人路只有1.5米闊，無論如何放置不到安全氣墊。消防員提過以木箱紙箱作墊會對事主造成其他傷害，靠消防員在地面拉起保護帳亦有令他們脊椎受傷的風險。不過，陪審團可以建議消防考慮採用較小尺寸的氣墊，能夠以放置在村屋附近使用。

可考慮地盤圍板外加告示

另外，涉案工程監督人員稱圍封地盤出入口有鎖門，高認為這是不切實際，商場保安則指地盤並無鎖門。高提及地盤圍板為美觀融入商場的設計，陪審團可就增加一些請勿內進警示提供建議。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)