醫管局指長期數百空缺　醫生太忙無暇培訓　引海外醫生截惡性循環

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-28 10:34

政府將提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，免試引入合資格海外港人醫生，紓緩人手不足問題。 醫管局行政總裁高拔陞今日（28日）表示，醫管局「長期有幾百個空缺」、「個個專科都缺人」，相信引入海外醫生有助填補空缺，亦令本地醫生不會因太忙而失去培訓機會，有助截斷惡性循環。他又指，即使免試引入人手，他們仍要在公營醫療機構工作最少5年，相信有效評核能力及水平，絕對好過考一次試。

高拔陞表示，醫管局「長期有幾百個空缺」、「個個專科都缺人」，相信引入海外醫生有助填補空缺，亦令本地醫生不會因太忙而失去培訓機會。（資料圖片 / 張浩維攝）

高拔陞在港台節目《千禧年代》表示，對於引入海外醫生表示非常歡迎，解釋指回歸前已有海外醫生在港執業，但回歸後海外醫生減少，醫生人手也比較緊張，形容醫管局「長期有幾百個空缺」、「個個專科都缺人」，令服務受影響及醫護工作較辛苦，同時影響他們的培訓機會，相信引入海外醫生後可填補缺少人手。他說，過去希望讓同事到外國培訓，但當人手不足，連維持基本服務都有困難，即使是安排在用膳時間接受日常培訓，也因太忙而難以進行，故希望透過增加人手，截斷惡性循環。

他相信整體培訓名額一定足夠，但某些專科或特別受歡迎，培訓額一定會較緊張，局方會優先預留給本地培訓醫生。他又指，挽留人手同樣重要，例如透過「特別退休後重聘計劃」重新聘用退休的醫生留在公立醫院工作。

至於回流本港的吸引力，高拔陞認為，醫管局提供接觸不同病例、培訓、與同事交流機會。他其後補充，目前35位海外畢業醫生經有限度註冊在醫管局工作，相信回港工作仍有一定吸引力。

▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼

直接工作評估好過考試

被問及免試對醫生質素的把關，高拔陞認為，海外醫生必須是香港永久性居民，在外國取得註冊醫生資格，經醫學院透過特別委員會多方面評核，但認為最有效評核能力及水平是看工作表現，皆因回港後他們至少要在公營醫療機構工作5年，相信有關評估絕對好過考一次試。他又指，海外醫生在工作日常與同事有不少互動，對於了解工作表現、學術能力，屬長時間、連續性的評估。

「止血」及「輸血」可同步進行

醫管局前主席梁智鴻日前引「當一個人穿肚流血，第一件事係要止血，之後先再輸血」之論，批評政府增加海外醫生做法本末倒置，強調應先阻止公院醫生流失，才再增加海外醫生人手。高拔陞回應指，止血及輸血可同步做，目前已努力減少流失、改善待遇、增加晉升機會，希望藉此挽留人手。

方津生（右）對於免試引入海外醫生表示支持。（資料圖片）

逾三成公立醫院員工接種疫苗

至於醫護人員接種疫苗情況，高拔陞表示，公立醫院有超過三成員工已接種新冠疫苗，亦安排在醫院內提供接種服務，讓員工可在上班時間打針，可選擇打科興或復必泰疫苗。他認為，越來越多科學數據顯示，疫苗保護性非常強，相信員工接種後毋須定期檢測，屬科學做法。

醫管局日前宣布，將於明日起進一步擴展特別探訪安排，由8間增加至18間非急症醫院。高拔陞表示，員工昨日開始主動聯絡病人家屬預約，相信可滿足到家屬需求。

此外，醫學會前會長方津生在同一節目表示，對於免試引入海外醫生表示支持，認為回歸後可透過有限度註冊在公立醫院服務，不少優秀人才循該途徑在醫院工作，但認為新安排吸引力極之有限。他解釋，目前已有類似機制，而立法會的醫學界、衞生服務界組別將併為「醫療衛生界」，令醫生地位被貶值，認為影響士氣及專業自主。