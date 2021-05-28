【多圖】屯馬線｜宋皇臺站、土瓜灣站各有特色　新站設計一文看清

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-28 20:34

延誤多時的屯馬線將於下月27日全線通車，兩個新車站土瓜灣站及宋皇臺站亦會於同日啟用。至於紅磡站則會「升級」，成為屯馬線及東鐵線的交匯點；何文田站亦會成為屯馬線與觀塘線的轉車站。 新車站設計各有千秋，亦分別以藍、黃兩色作為設計主題顏色，《香港01》將盤點各站特色，讓讀者先睹為快。

延誤多時的屯馬線將於下月27日全線通車，兩個新車站宋皇臺站及土瓜灣站亦會於同日啟用。(港鐵「屯馬線」網站截圖)

▼屯馬線3個車站特色一覽▼

▼土瓜灣站▼

土瓜灣站︰

土瓜灣站以藍為主色，選色呼應土瓜灣的「灣」字，象徵與水相關。土瓜灣一帶附近盡是民居，故4個出入口鄰近區內主要街道及生活設施，包括牛棚藝術村、土瓜灣街市、土瓜灣體育館、高山劇場及馬頭圍道等，四通八達。



土瓜灣站內亦融入社區特色，逾100位街坊提供家中物件的照片及背後獨一無二的故事，與藝術家梁美萍共同創作的《家》，將車站變成時光錦囊外，亦展現土瓜灣獨有活力。



車站設施方面，所有出入口均設有升降機或扶手電梯，共設6部升降機及10條扶手電梯；車站大堂的付費區亦設有洗手間及育嬰間，方便「人有三急」的乘客。

土瓜灣站出入口鄰近區內主要街道及生活設施，如馬頭圍道、「紅蘋果」街市和高山劇場等，方便市民日常出行。(港鐵提供)

▼宋皇臺站▼

宋皇臺站︰

以黃色為車站主要基調的宋皇臺站，位於啟德發展區西南方，毗鄰九龍城區世運道及宋王臺花園。宋皇臺站為地底車站，設有3大主要出入口，其中B出口直達九龍城核心的南角道，巿民前往食肆、醫院、學校，以及九龍寨城公園等，十分方便。



宋皇臺站的車站藝術，可見充滿歷史古蹟氣息，由陶藝家黃麗貞創作的《大地陶詞》，利用陶瓷浮雕詮釋宋代畫作，以現代手法回應當年宋朝皇室駕臨本港往事。港鐵亦預告，早前在車站工地考古的文物，將會安排在車站內展出，其中最具特色的古井更會原址重置，詳情仍有待港鐵公布。



與土瓜灣站一樣，宋皇臺站所有出入口均設升降機或扶手電梯；車站大堂的付費區亦有洗手間及育嬰間。

宋皇臺站站為地底車站，地下行人隧道網路完善，B出口直達九龍城核心，巿民前往食肆、古蹟、醫院、學校等，十分方便。(港鐵提供)

▼紅磡站▼

紅磡站新擴建月台︰

紅磡站則以醒目的紅色作為點綴，其角色亦將大變身，由現有東鐵線及西鐵線的終點站，轉為日後屯馬線及東鐵線的轉線站，升級成為重要的交通樞紐。



為配合屯馬線全線通車，紅磡站已加建兩層全新月台，並將在屯馬線全線通車前一個星期（6月20日），安排西鐵線率先使用靠站，當日起並會實施新轉線安排。東鐵線乘客屆時須由現時東鐵線月台，步行至屯馬線新月台轉車。

此外，中層車站大堂新增扶手電梯直接通往車站大堂，方便市民由紅磡區內、紅磡海底隧道出入口以至尖東一帶前往車站。



由藝術家林嵐創作的雕刻玻璃裝置《失而復得》，將會分佈在車站不同位置，展現站內旅客絡繹不絕的特色。