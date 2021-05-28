屯馬線｜部分車費曝光　比較港鐵與巴士價錢　巴士未必輸

撰文： 黃偉倫 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-28 21:55

政府及港鐵今日（28日）宣布，屯馬線將於6月27日全線通車。港鐵今日（28日）傍晚公布最新的車費表，將於6月27日生效。由於港鐵同日續推車費優惠，屆時由屯門來往烏溪沙，成人八達通票價為22.6元。

土瓜灣站及宋皇臺站會於通車時正式啟用，如果與其他交通工具比較，在價錢上，在兩個新站乘坐屯馬線未必一定有優勢，例如前往中環區，乘坐過海巴士111線只需10.6元，仍較優惠價12元的屯馬線便宜1.4元。即使從屯門來往馬鞍山，現時未有巴士直達，轉車後車費仍較屯馬線便宜；不過屯馬車享始終有毋須轉車的優勢。另外，直至今年年底，港鐵將於啟德、顯徑、宋皇臺及土瓜灣等四站推優惠，於上述4站出入閘的乘客，使用成人八達通可減1元車費；其他八達通亦可減5毫子，進一步擴大港鐵優勢。

據了解，按運輸署調查，九巴將有40條巴士線將受影響，其中85B及286M大機會要取消，至於何時會落實，仍有待運輸署諮詢地區再後確定。

▼屯馬線土瓜灣站內部設計曝光▼

+ 8 + 8 + 8

屯馬線全線56公里，共設27個車站，包括土瓜灣站及宋皇臺站兩個新站，乘客將來可從烏溪沙直達屯門，沿線一共設6個轉車站，接駁東鐵線、觀塘線、東涌線，以及荃灣線。政府及港鐵均預料，通車後市民外出更方便，可更快捷達到目的地。

消息：九巴40條巴士線將受影響 兩條恐要取消

過往多條新鐵路線通車後，均有其他公共交通工具受影響，包括削班，甚至取消服務。據了解，按運輸署調查，九巴將有40條巴士線將受影響，其中85B及286M大機會要取消，至於何時會落實，仍有待運輸署諮詢地區再後確定。翻查資料，85B線由沙田秦石來往九龍城碼頭，全程車費7.2元；286M則是馬鞍山市中心至鑽石山的循環線，全程7.6元。

綠色小巴8號乘客量料跌20%

專線小巴8號線來往尖沙嘴、紅磡站及何文田，部份路線與屯馬線重疊。營辦該路線的合發小巴負責人謝卓余指，現時有30%至40%乘客是由何文田往紅磡，部份乘客或因屯馬線通車，而直接改乘搭鐵路系統，而不需要陸路運輸。他坦言目前難以預測影響，初步估計客量會跌20%，惟仍要視乎新站轉乘方便程度。

謝卓余又無奈指，如客量下跌，只好減少車次，目前仍要待屯馬線通車後進行統計，以及與運輸署協調。不過他亦稱，「啲車減出嚟都唔知去邊好」，如要開辦新市區線擔心影響其他營辦商，故希望政府可在新發展區，包括啟德等，讓受新鐵路線影響的小巴營辦商優先投標。

▼屯馬線宋皇臺來往其他車站票價▼

土瓜灣站往中環站vs過海巴士111

究竟其他公共交通工具，是否難與鐵路競爭？港鐵未全面公布屯馬線來往各區的車程的時間，不過根據今日公布的車費表，大部分巴士線仍是較便宜。假如從土瓜灣站或宋皇臺站往中環，乘搭屯馬線需12.5元，在港鐵車費優惠下，則為12元；但假如乘坐過海巴士111號線，車費則為10.6元，則便宜1.4元。不過值得注意，直至今年底，乘客以成人八達通於土瓜灣站或宋皇臺站出入閘，均可額外獲得扣減1元，即巴士優惠縮窄至4毫子。

不過如果由新站往荃灣區，由於本身未有巴士直達，主要由紅van來往，屯馬線則在價錢上有優勢。紅色小巴現價為15元，屯馬線優惠價只需10.1元，便宜4.9元。假如由土瓜灣或九龍城往屯門，現時可乘坐九巴61X線，車費為14.7元，屯馬線優惠車費為20.9元，巴士價錢上仍有優惠。不過，屯馬線通車後，鐵路同樣毋須轉車可達屯門，車程時間日後或是乘客的另一個考慮因素。

▼屯馬線與其他交通工具的比較▼

屯門來往馬鞍山較巴士貴$5.9 惟毋須轉車

至於由屯門來往馬鞍山，本身並無巴士直達，只可依賴轉車，根據九巴程式推薦路線，可先乘搭263線，再轉乘40X線，車費一共16.7元。雖然坐兩程車，不過車費仍較屯馬線的22.6元優惠價便宜5.9元；然而，屯馬線的最大優勢為「由頭坐到尾」，毋須轉車。

▼屯馬線紅磡站新月台▼

「短貴長平」問題仍存在

過往港鐵不時被批評有「短貴長平」的問題，政府及港鐵解釋源於歷史原因，西鐵及東鐵等的票價機制有異。翻查車費表，由土瓜灣往樂富的車費為7元，但樂富前後的九龍塘及黃大仙，卻只需5.6元。港鐵票價結構關注組成員Aaron表示，另一個較嚴重的例子為來往鑽石山站及何文田站，差距4個站，原價收費為8.7元；然而由遠一個站的紅磡往鑽石山，車費卻只為6.7元。

Aaron表示，港鐵難得今年減價，本應把握機會處理「短貴長平」，但最終只是「講一套做一套」，認為從車費表上可見，港鐵未著緊處理問題。

▼屯馬線新車站宋皇臺站▼