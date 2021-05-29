政商界出招谷針　送樓送機票、食飯有七折　盤點市民打針有乜着數

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-29 22:10

新冠肺炎第四波疫情完結，專家呼籲大家要為第五波做準備，接種疫苗形成群體免疫成為最重要的抗疫手段。 新冠疫苗到港接近四個月，現時有近95萬人次接種疫苗，大約為全港人口的12.6%，接種率低位徘徊。近日不少、政府部門、機構及地產商等，為了「谷針」，包括市民的衣、食、住、行上，計劃或將實行推出優惠或便利，其中信和集團及華人置業更破天荒捐出千萬住宅予已接種疫苗的市民抽獎。

今日（29日）為公布接種疫苗方有機會抽千萬洋樓後翌日，官涌體育館疫苗接種中心外人龍更排入鄰近的九龍佐治五世紀念公園，延伸過百米。（黃金棋攝）

衣：商場購物現金券

信和旗下三間商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地，從4月底起向已接種新冠疫苗的旗下S⁺ REWARDS會員送出商場現金券、飲品券或咖啡券，會員可於上述商場的禮賓處，出示新冠疫苗接種紀錄後，換取有關獎品，優惠期至5月31日。

譽宴位於尖沙咀的分店，以透明膠枱分隔，把餐廳約1/5範圍劃作C區，容許已掃描「安心出行」的食客6人一枱。其餘人士則入座B區，最多4人一枱。（盧翊銘攝）

食：食飯有七折 可參加百人宴會

行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人今日表示，業界將於7月中，為已接種疫苗的顧客提供7折優惠，初步預料為期兩個月。

食肆員工若已全數接種一劑疫苗，或得到醫生紙確認豁免接種疫苗，餐廳可加入C區，即可營運至午夜12時及每枱最多6人；另外，食肆員工若已全數接種兩劑疫苗，或取得到醫生紙確認豁免接種疫苗，食客亦已全數接種一劑疫苗及使用安心出行，可以舉辦最多100人的宴會，每枱最多8人，有關餐廳亦可營業至凌晨兩點。

此外，如果處所確保所有員工和訪客已經至少接種第一劑疫苗，以及所有訪客均使用安心出行應用程式記錄的前提下，已接種疫苗人士可到酒吧或酒館、夜店或夜總會、浴室、派對房間和卡拉OK場所耍樂。

▼4月30日，蘭桂坊Happy Friday周五夜▼

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黃廷方慈善基金及華人置業集團宣佈，持有有效香港永久居民身分證並已打齊兩針的市民，將有機會參與抽獎贏取終極大獎，贏取觀塘凱滙一房住宅單位，該單位樓面面積約449平方呎，價值約1,080萬元。（資料圖片）

▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼

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住：可參加抽獎 以獲得千萬住宅

黃廷方慈善基金及華人置業集團宣佈，持有有效香港永久居民身分證並已打齊兩針的市民，將有機會參與抽獎贏取終極大獎，贏取觀塘凱滙一房住宅單位，該單位樓面面積約449平方呎，價值約1,080萬元。

星夢郵輪旗下的「雲頂夢號」，將於今年6月抵港。（星夢郵輪提供）

行：坐郵輪 抽機票

機管局在26日宣佈，將送出6萬張機票，以抽獎形式送予9月前接種2019冠狀病毒病疫苗的香港居民及機場員工，分別5萬及1萬張，以響應政府推動市民接種疫苗。 機管局另購1,000張機票送予已打疫苗員工，希望能起牽頭作用，推動香港各企業及機構鼓勵員工接種疫苗，機管局又指，目前正與航空公司商討有關計劃，詳情將稍後公佈。

此外，暑期將復航的遊輪之旅，由於現時各地疫苗反覆，現時將會推出「公海遊」，但出發市民需要預先接種疫苗，才能出發。

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▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

海洋公園將落實「重生方案」，計劃外判部份設施，及免費開放部份園區。（盧翊銘攝）

此外，不少機構、公司等，會為接種疫苗的員工提供接種日假期，當中香港賽馬會為全職、臨時和月薪兼職員工，可申請最多3天有薪特別假期，時薪兼職員工可獲特別薪金津貼；海洋公園、中國銀行、機管局、醫管局、金管局、迪士尼樂園等，職員接種疫苗感不適可獲得有薪期，醫管局則提供小食及飲品鼓勵。