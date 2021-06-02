公社科指引出爐　談國家安全無礙港人權利　違法律道德不准探究

撰文： 胡家欣 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-02 19:26

高中公民與社會發展科今年新學年中四起逐步推行，距離開科尚餘僅三個月，課程及評估指引今日終於「出爐」，詳細交代課程內容、教與學策略、評估準則等。當中，在學習國家安全議題時，提及「不會影響香港的法治和香港居民依法享有的權利」；香港居民須遵守法律，維護國家安全和法治。 新課程指引為探究議題「劃界」，強調公社科重視培養學生建立正面的價值觀與積極的態度，「任何違反法律或人倫道德的事件或課題，均不應作為探究學習的題目。」

高中公民與社會發展科新學年中四起逐步推行。（資料圖片)

設三個主題：須認識國旗、國徽和國歌

高中公社科課程由「一國兩制下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」三個主題組成。

主題一「一國兩制下的香港」方面，主要闡述自回歸以來，國家與香港特別行政區的關係，期望學生掌握「一國兩制」的內涵，國家《憲法》和《基本法》共同構成的憲制基礎，並增進對國情的了解，從而促進國民身份認同。

其中，學生將會學習維習維護國家安的意義。指引在「補充說明」提及，在講授國家安全時，提及「不會影響香港的法治和香港居民依法享有的權利」；香港居民須遵守法律，維護國家安全和法治。

另外，須認識國旗和國徽的圖案的意義；國歌所體現的愛國情懷，又提及特別行政區的政治體制，是以行政長官為首的行政主導制度；行政、立法及司法機關根據《基本法》在行政主導下各司其職，「相輔相成」。

通識科新學年將改頭換面。（資料圖片）

認識國家有效防控疫情、援助其他國家抗疫

主題二「改革開放以來的國家」方面，緒論稱在國家推行現代化的過程中，人民的生活素質和綜合國力都有所提升，並積極參與國際事務。學生將會學習認識國家自改革開放以來的發展歷程及其願景，以及配合全方位外交政策而參與國際事務的情況。另一方面，「香港作為國家不可分離的部分，學生亦會探討香港逐步融入國家發展大局的趨勢。」

例如講授近期的《五年規劃》，學生將學習整體重點與促進國家發展的關係，例如配合國家的整體發展願景、滿足國家的發展需要，以及提升國家在不同範疇的競爭力。

主題三「互聯相依的當代世界」方面，則選取經濟、科技、可持續發展，以及公共衞生方面的課題，讓學生理解人類在當代世界所面對的境況，從而擴闊視野。

在談及「國家對全球公共衞生的貢獻」學習重點時，可提及有效防控國內疫情，減緩病毒傳播速度；開展研發疫苗的工作；援助防疫設施不足的國家或地區對抗疫症。在談及「個人與公共衞生的關係」，則稱「當有疫症爆發和蔓延，應盡公民責任配合政府的政策共同抗疫」。

新學年中四學生將學習公社科。（資料圖片）

違反法律或人倫道德議題不應作探究題目

在學與教策略上，比對通識教育課程指引，有不少篇幅提及處理爭議議題的教學方法。指引稱教師應幫助學生理解這些議題的多變、複雜和具爭議性的本質。在探究議題的過程中，學生可引入自己的個人經驗，並接觸一手資料。學生應學習從多角度審視議題和資料以及評鑑不同的觀點。

新課程指引則提及，仍在發展當中的事件或議題，往往極具爭議，而且未必具備足夠和客觀可信的資訊，相關報道和評論亦會因應事件的發展改變，難以讓學生展開持平和具證據支持的討論，故不適宜用作探究的材料，以免學生誤解事件的發展和過早作出判斷。

指引又稱，公社科重視培養學生建立正面的價值觀與積極的態度，因此，「任何違反法律或人倫道德的事件或課題，均不應作為探究學習的題目」，以免對學生的價值觀與行為有不良影響。

涉及是非對錯分明、法理清晰的議題，教師應明確地列舉歷史、道德標準、法理等各方面事實，並向學生指出這些議題不存在討論或妥協的空間，更不可肆意扭曲事實發展，從而讓學生對議題有正確的理解。而涉及國家與香港特別行政區憲制關係的課題，更應從國家《憲法》和《基本法》的憲制基礎去理解。