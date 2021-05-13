DSE2021｜中史卷考國共合作、洋務運動　考生︰程度淺題目直白

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-13 14:09

文憑試中國歷史科今日開考，有約6,000人應考。卷一分兩部分，全為選答題，第一部分甲部題目，問及安史之亂；乙部題目則涉及國共合作。第二部分試題則涉洋務運動、維新變法及中共三中全會的深化改革項目等。 有考生表示，今年試卷程度比過往試卷淺易，題目直白，設較多細分題，「似送分」。因應疫情，試卷取消必答題，考生指，由於古代史較易掌握，加上擔心現代史題目敏感，故主攻溫習古代史。

文憑試中史科卷一及卷二今日早上開考。卷一甲、乙兩部各設一題目，考生二選一，佔 20 分。

甲部考及安史之亂，乙部資料引用1942年國民黨第一屆一中全會簽到名冊、1942年孫中山給蔣介石的信等，要求考生分析兩次國共合作。

問及洋務運動、維新變法影響

第二部分甲部及乙部各設3題，考生可自由選答兩題，佔50分 。甲部考及秦始皇統一後措施、北魏孝文帝漢化措施。

乙部考及洋務運動、維新變法影響，另外引用中共中央文獻編輯委員會編《鄧小平文選》等資料，要求考生分析改革開放背景；考題又以多項選擇題方式，問及中共14屆三中全會決定開展的深化改革項目。

考生：題目直白淺易

考生簡同學認為，今年試卷題目直白淺易，題目資料已限制答題方向，而且今年較多細分題等，「似送分。」疫情下中史卷一取消必答部分。她指，溫習時主攻古代史，因為自己較熟悉相關課題。

考生黎同學表示，試卷程度「無想像咁難」，由於今年試卷精簡題目，故溫習時只溫古代史，放棄現代史。她解釋，現代史涉及範圍較廣，其次去年歷史科取消試題爭議，擔心現代史題目較敏感。她指，今年較多配對題，「識答就會容易，但唔係每個都識。」