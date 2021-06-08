新冠疫苗｜湯修齊：不少家長有意打針　籲放寬小學到校打針門檻

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-08 14:30

政府復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，教育局正與學校團體商討學生接種新冠疫苗安排，詳情將於稍後由公務員事務局長聶德權公布。家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊今日（8日）表示，中學較易達到300人接種門檻，惟不少小學家長亦歡迎教育局提供到校打針服務，建議政府彈性處理小學外展接種人數門檻。

消息指政府擬以300人為門檻，為學校安排到校接種新冠肺炎疫苗服務。（資料圖片）

消息指，政府擬以300人為門檻，為學校安排到校接種服務。湯修齊今日（8日）新城節目中表示，中學學生人數一般達600至700人，連同家長，相信較易達到門檻要求。惟他指出，不少小六生都滿12歲，不少家長都期望可在校接種，呼籲政府彈性處理。

湯修齊又說，大多中小學正值考試期，一般在6月中旬或下旬才開始試後活動，建議教育局安排在試後活動時間進行到校接種，屆時學校可安排翌日放假；若家長願意一起接種，政府應鼓勵僱主安排家長彈性放假。

至於教職員是否應強制接種？湯修齊認為，教師是「良心職業」，教育工作者多希望學童健康快樂成長，建議辦學團體、校董會及校監以鼓勵及解說方式呼籲教職員接種。他期望在師生大規範接種後，開學時不會出現有個別學生需在家上網課的情況。

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊透露，有辦學團體接觸教育局，期望局方提供培訓，協助推行國安教育。（資料圖片）

有辦團盼教育局提供國安培訓

善德基金會早前聯同新界、港島及九龍地域校長會進行問卷調查，發現約五成半學校認為已預備好推行國安教育。湯修齊指，有關調查在5月進行，相信教育局其後推出國安教育課程詳細指引後，學校教育準備程度會提高。被問到有否老師反映受壓？他形容教師專業，只是需時細閱指引。

他透露，不少老師對法律認識不夠充分，擔心教錯法律知識，故不少辦學團體已接觸教育局提出需要支援，相信教育局會提供培訓，在校監、校董及辦學團體代表了解課程要求後，相信教師教學上不會出現適應問題。