新冠肺炎．6.8｜本地再零確診　李嘉誠及新世界推鼓勵打疫苗計劃

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 勞敏儀 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 陳淑霞 麥凱茵 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-09 00:24

本港新冠肺炎疫情近日反彈，天水圍天盛苑三母女相繼確診並驗出帶英國變種病毒株Alpha。今日則未有本地新增個案，僅有3宗輸入個案，本港累計11,869宗個案，初步確診少於5宗，均為輸入個案。

日前本地染變種病毒的首名患者、17歲少女的胞姊（編號：11860），她在5月23日及5月29日到過尖沙咀、深水埗及荃灣共12個地點，包括K11 MUSEA、西九龍中心、如心廣場、愉景新城及荃新天地2期等，均納入強制檢測公告。

三母女潛期及發病期曾到過不少地方，有約100人被列作密切接觸者，送往檢疫中心隔離21日，暫除了三母女外，未有再現感染者。至於她們如何會染疫，衞生署仍在調查源頭。

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新冠疫苗｜多3.6萬人打針 預約人數微跌3.6% 9人周一打針後送院

【22:39】新冠疫苗接種計劃踏入第103日，政府公布今日（8日）再多約3.6萬人打針，至今有158.3萬人已打至少一針。此外，今日再有3.46萬人預約打第一和第二針，較昨日少1,300人。



另外，政府亦公布昨日（7日）再有9人打針後不適送院，其中1人要留院觀察。

強制檢測學校｜嘉諾撒聖心私立部等7校爆流感 最遲周四須檢測

【20:38】食物及衞生局今晚（8日）發出強制檢測公告，未有出現初步確診者居住大廈或工作者場，只有7間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於疾病與新冠肺炎相似，故相關學校被網入強制檢測公告，3間為幼稚園、4間為小學，包括中西區嘉諾撒聖心學校私立部二年級，受檢人士須於本周四（6月10日）或之前接受檢測。

新冠肺炎｜外賣用膠多 調查指人均周用4.4支膠飲管 全年11億支

【20:19】新冠肺炎肆虐至今逾一年，為減少人流聚集，多次推行的限聚令及嚴控食肆開業堂食時間下，港人對外賣食物需求急升。香港海洋公園保育基金的年度調查結果顯示，新冠疫情令市民日益依賴外賣和食物外送服務，更頻繁使用一次性塑膠飲管、餐具及容器，導致2017年起連續3年港人減用塑膠製品的趨勢大逆轉，今年調查發現即棄塑膠飲管使用量為每年11億支，從去年每人每星期4支增至今年4.4支，是2017年至今四年間首度錄得升幅。

公務員事務局局長聶德權今日（8日）到訪中環羅兵咸永道辦事處。（政府新聞處）

新冠疫苗｜政府到羅兵咸永道辦公室提供外展打針 逾370員工接種

【19:27】政府積極推動疫苗計劃，為企業推出外展接種服務。公務員事務局局長聶德權今日（8日）到訪中環羅兵咸永道辦事處，該企業今日有逾370名職員，接種復必泰疫苗。局方透露，正積極與不同界別的企業及團體，包括金融機構、專上院校、公共事業、主題樂園等，就提供外展接種服務的可行性進行商討。

新冠疫苗｜院舍接種率低業界周三議谷針措施 涉免費體檢、大抽獎

【19:15】院舍接種率偏低，據了解，業界明日(9日)將開會討論，探討鼓勵職員接種疫苗的措施，其中包括與醫療機構合作，免費提供接種前的身體檢查，又或推出「大抽獎」。此外，有院舍負責人表示，除了提供疫苗假期選項外，亦曾於5月下旬推出獎金計劃，目前600名職員中，已有近六成人接種。

八達通撥100萬助小店轉型 獲選者將安排宣傳推廣、送藍芽收款機

【19:14】政府派發電子消費券的日子漸近，4間電子營辦商亦不斷推出優惠以吸引市民及商戶。八達通今日（8日）亦推出新計劃，協助社區中的鄰里小店轉型。計劃首階段將選出108間小店，安排媒體市場推廣公司協助，並派發8,000元以加強推廣及廣告銷售，另又會免安裝費及手續費的藍芽收款機。而八達通將於6月中旬在專頁舉行活動，讓市民推薦心宜的特色小店。

消費券｜八達通系統可識別餘額及消費券 政府定可用交通工具範圍

【18:54】政府派發電子消費券的日子漸近，財政司司長陳茂波昨日（7日）公布，現時準備工作已進入最後階段，暫本月下旬公布詳情，包括登記手續及發放安排。消息指最快7月4日起接受登記。

八達通營業及市務總監李玉兒今早（8日）於電台節目表示，登記消費券後的八達通，可當正常金額消費，料可以用於交通工具上。她下午再解釋，八達通系統能分辨用戶支付的金額，是否屬於消費券的範疇內。以現時政府公布的消息，的士為其中一款包括的交通工具，其他則有待政府公布以確定細節。

DSE 2021｜累計7考生檢疫中心考9科 有人帶漏手錶獲增報時次數

【18:30】疫情下，本屆中學文憑試（DSE）累計有7名考生因需接受強制檢疫，最終在檢疫中心應考，涉及9個科目的筆試。考評局回顧檢疫中心考核安排，透露約10名考務人員進入檢疫中心協助監考，有檢疫考生更因太匆忙被帶往檢疫，帶漏眼鏡、手錶，最後由監考人員為他增加報時次數。至於聆聽考試，則因不設特別室，考評局特別在試前預備座枱收音機放考室窗外，供考生使用。

▼考評局首次在竹篙灣檢疫中心設試場▼

47歲男子海外入境後無住檢疫酒店 12天後尋回 判監禁14日

【18:00】衞生署公布，一名47歲男子因違反第599E章，今日（8日）於東區裁判法院被判處即時監禁14日。案情指，他在去年11月13日入境香港，當時獲發強制檢疫令，訂明他必須在酒店接受強制檢疫14日。其後警方於11月24日接報，並在深水埗尋獲該名男子，經調查後發現，他在入境後沒有到其檢疫地點。換言之，他在入境後12天內都沒有接受檢疫。

現年92歲的長和系創辦人李嘉誠，於李嘉誠基金會於Facebook網頁上載李嘉誠接種疫苗的相片。（李嘉誠基金會於Facebook圖片）

長實聯同李嘉誠基金會送2000萬禮券鼓勵打針 頭獎500萬買長實樓

【17:39】為響應特區政府「全城起動 快打疫苗」，長江實業集團有限公司、長江和記實業有限公司聯同李嘉誠基金會今日（8日）宣布，將送出總值港幣2,000萬元的禮券大抽奬，鼓勵市民接種疫苗。



只要在今年8月31日前完成接種兩劑新冠疫苗、滿18歲的香港身份證持有人即可登記參加抽獎，頭獎幸運兒將獨得價值港幣500萬元的長江集團禮券，可用來購買長江實業發展之一手物業。

打疫苗優惠｜新世界向打針基層派錢 合資格者每人獲派1000元

【15:15】新世界發展今(8日)公布，將推出新一輪抗疫措施協助基層市民，受惠者可獲1,000元現金資助，作為「疫苗接種薪金」或「健康諮詢津貼」。首階段名額約5,000個，由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，最快於本月底開始發放津貼。



集團另亦預留額外500萬元，視乎疫情發展，有需要時將研究展開第二階段計劃。

鄭志剛表示，非常重視與非牟利機構攜手，因應疫情的變化為基層人士提供適切的抗疫援助，與社區共同抗疫。(資料圖片)

新冠疫苗｜湯修齊：不少家長有意打針 籲放寬小學到校打針門檻

【14:36】政府復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，教育局正與學校團體商討學生接種新冠疫苗安排，詳情將於稍後由公務員事務局長聶德權公布。家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊今日（8日）表示，中學較易達到300人接種門檻，惟不少小學家長亦歡迎教育局提供到校打針服務，建議政府彈性處理小學外展接種人數門檻。

消息指政府擬以300人為門檻，為學校安排到校接種新冠肺炎疫苗服務。（資料圖片）

新冠疫苗｜梁子超倡到校打針後放寬課外活動 讓已打針學童參加

【14:34】政府將BioNTech復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，公務員事務局局長聶德權表示，教育局未來一星期會與學校商討學生接種安排。呼吸系統專科醫生梁子超表示，家長有疫苗遲疑情況很正常，建議政府整合外國有關兒童接種復必泰疫苗的數據，給予他們信心。另外，他建議政府推出到校接種先導計劃，其後學校可推出課外活動，如學校旅行、參觀、體育活動和興趣班等，放寬人數上限，讓已打針的學生參加。

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今本地零確診 增3宗輸入無打疫苗 哥倫比亞返港男女帶變種病毒

【14:22】今日未有本地新增個案，僅有3宗輸入個案，2人由哥倫比亞及1人由印尼抵港。本港累計11 869宗個案。

ManpowerGroup 大中華區高級副總裁徐玉珊表示，部分行業招聘意欲正趨平穩方向發展。（黃詠榆攝）

調查：26%受訪僱主下季增聘人手 四分一企業料裁員

【12:11】最新一季失業率雖稍降，但仍處於6.4%高位。跨國人力機構ManpowerGroup今日（8日）發布第3季就業展望調查報告，受訪的167名僱主當中，有26%僱主表示有意增聘人手，但同時亦有25%受訪僱主表示會縮減人手。

消息稱香港航空停飛A320機隊兼大裁員逾千人 港航：將精簡架構

【12:02】《香港01》獲悉，曾於疫情期間兩度裁員的香港航空，將會推出「救亡方案」。據了解，港航將會暫停營運A320機一年，佔該公司機隊約三分之一，另來往上海航班亦將會削減至每星期一班。管理層亦正研判另一「節流」可行方案，或考慮再向員工「開刀」，料裁減總體員工一半人手，即約1000人。消息人士透露，港航仍未就此「拍板」，最快本周內有定案。

港航人事部昨向內部發信，指公司業務受疫情打擊，目前的營運規模不具可持續性，「預告」將整合內部架構及人手。港航回覆《香港01》查詢時承認，將有必要進行內部重組，「以達致更精簡及更具效率的架構」，並將在未來數天向員工公佈有關詳情。

《香港01》獲悉，香港航空將擬大裁員。（資料圖片）

小學校長倡到校打疫苗涵學生家長 崔日雄憂師生一起打針適得其反

【10:18】政府上周批准降低BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡下限至12歲，並研究安排「到校接種」。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（8日）在港台節目《千禧年代》上指，外展到校打針應涵蓋小一至小五的學生家長，而未能在校內接種的學校則安排專車接載師生送往接種中心。家庭與學校合作事宜委員會家長委員崔日雄則擔心安排師生一起打針，會令學生對接種疫苗反感。

5000元消費券｜八達通可當正常金錢消費 料可用於部分交通工具

【09:43】5000元電子消費券計劃暫定於7月初開始接受申請，政府將於本月下旬公布詳情。當局早前選定4個協助推行電子消費券的電子支付營辦商，即AlipayHK、八達通、Tap & Go 及WeChat Pay HK。

八達通公司營業及市務總監李玉兒今日（8日）在港台節目《千禧年代》指，市民若使用八達通收消費券可當正常錢額消費，料可涵蓋交通工具。她指，自4月起有超過3000個新商戶。而支付寶港澳台地區總經理李詠詩指，AlipayHK將分開帳戶內的餘額及消費券，用戶付款時可選擇。

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▼6.7荃灣愉景新城外流動採樣檢測站▼

強制檢測學校｜13校爆上呼吸道感染或流感 須最遲周三接受檢測

▼6.7強制檢測學校名單▼

▼天水圍染變種病毒三母女行蹤▼

▼染變種病毒少女家姐中招，行蹤一覽▼

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▼染變種病毒53歲母親曾到紅磡置富都會8樓美食廣場▼

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首5個月大學畢業生全職空缺回升兩成 人力顧問：MT招聘競爭仍大

【08:00】踏入求職季，大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）最新數據顯示，今年首5個月全職空缺達23,157份，較去年同期回升20%，惟仍未重返2019年水平；有人力資源顧問指，近期疫情緩和，整體管理培訓生（Management Trainee，簡稱MT）名額有回升趨勢，「比起幾年前高峰期少」，故整體競爭仍很大。



去屆大學畢業生袁樂霖（Angel） 及吳偉程（Kenneth），去年在千名應徵者成功脫穎而出，加入電訊公司的MT計劃，但亦坦言疫情下求職感較困難。

袁樂霖（Angel）及吳偉程（Kenneth）正在和記電訊任職見習行政人員。（梁鵬威攝）

消費券優惠大全 八達通吸客用App狂送錢 WeChat推呼朋引伴獎賞

【08:00】政府派發電子消費券的日子漸近，財政司司長陳茂波昨日（7日）公布，現時準備工作已進入最後階段，暫本月下旬公布詳情，包括登記手續及發放安排。消息指最快7月4日起接受登記。

其實自5月初開始，4間電子支付營辦商已使用渾身解數吸客，就各自的特長不斷推出優惠。當中以八達通及WeChat Pay HK推出的優惠最多，例如八達通主攻增值及轉帳優惠、WeChat Pay HK的重心則放在街市及早鳥優惠。下文將連同AlipayHK及Tag & Go，逐一介紹6月最新的優惠。

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昨日總覽：新冠肺炎．6.7｜天水圍三母女均染變種病毒 預約打疫苗近4日新高

新冠疫苗｜3.6萬人預約接種單日增25% 現存復必泰疫苗減至47萬劑

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新冠疫苗｜安老院接種率低 業界：研究推大抽獎或假期鼓勵員工

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