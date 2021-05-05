日本核廢水｜陳肇始：向日方索取更多數據　不排除增食品檢測

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-05 12:54

日本政府上月宣布，將於兩年後開始把福島第一核電站內經淨化、稀釋的核廢水排出大海，鄰近國家政府均反對，憂慮輻射物質污染海洋，進入食物鏈危害市民健康。食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）於立法會會議中表示，港府已表達強烈密切關注，要求日本方面提供相關數據、方法、環境監測計劃，不應在國際社會取得共識前單方面排放，而由於相關議題涉及外交，港府已向外交部駐港特派員公署反映意見。 陳肇始又指，食物安全中心的恆常食品檢測計劃每年進行6.5萬個食品取樣檢驗，對日本亦有持續的輻射檢驗，對不同的縣、不同種類的食品都會抽查，加上在源頭方要求提供出口輻射證明書。她指，由2011年福島核事故至今，港府實施的額外檢測中，就75萬個日本進口食品樣本所檢測的輻射水平，都沒有超出食物法典委員會的輻射水平要求。不過陳亦補充指，視日本方面未來提供就排放核廢水的相關數據，不排除對日本食品再增加檢測。

稱港府已表達「強烈密切關注」

陳肇始在立法會回應工聯會黃國健的提問指，早前日本方面曾表示，福島核電站會將核廢水會先經淨化、稀釋才會排放，而相關方案會先經政府批准，日方表示會密切監察有關安全。她指，港府已就事件表達強烈密切關注，要求日方高透明度地提供所有相關數據、方法、環境監測計劃，並不應在國際社會取得共識前單方面排放。

食品方面，陳肇始表示日本福島的相關農產品有需要提供安全證明書，港府會以謹慎態度跟進，視情況不排除增加對日本食品的入口管制。她強調，只有全面披露相關資訊，以確保措施有效運作，才能夠排除有關疑慮，指日本需要以透明方式提供相關資訊。她引述國家外交部表示，國際原子能機構將邀請中國專家加入正籌建的跟進小組。

黃國健追問，有報道指日本當地有人為了逃避，將水果榨成果汁出售。陳肇始回應指，食安中心對此密切關注，但指食品在加工時會除去表面的污染物，日本方採取較食物法典委員會更高的標準處理，同時食安中心一直有監察，在2018-19年度的果汁及風乾水產樣本，均無產出超出水平。

陳克勤展示幾瓶日本製造的飲品為例，指有部分果汁、蔬菜汁於標籤上只標示是日本產，沒有說明是否來自福島、栃木縣，質疑有可能是受污染產品流入香港的漏洞。（羅君豪攝）

陳克勤憂產地標示不清釀風險 張宇人指在港食日本食物比日本更安全

民建聯陳克勤展示幾瓶日本製造的飲品為例，指有部分果汁、蔬菜汁於標籤上，只標示是「日本產」，沒有說明是否來自福島、栃木縣，質疑有可能是受污染產品流入香港的漏洞。陳肇始回道，食安中心除了恆常的食品監測計劃，亦有對特別高風險地區加強監察，同時已包裝的食品上，需要加上可閱讀標籤，當局亦有加強監查，如果發現有問題會立即下架。

自由黨張宇人表示，他在2011年日本福島事故後，曾到九洲考察食物檢測，後來在2019年又曾到福島考察，指福島的食物安全監察做得相當好，但全世界進食日本食物最安全的地方是香港，甚至比日本更好，因為監察方面做得好。他另外要求當局與食安中心考慮，如果日本會排放海水時，會否加強抽檢。陳回應指，視日本提供的相關數據，不排除增加檢測。

工聯會郭偉强問當局會如何向日本方面表示反對排水。陳肇始表示，知道國家外交部已強烈表態，港府亦表示支持，而由於相關議題涉及外交事務，港府已向外交部駐港特派員公署反映意見。