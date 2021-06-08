新冠疫苗｜梁子超倡到校打針後放寬課外活動　讓已打針學童參加

社會新聞
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政府將BioNTech復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，公務員事務局局長聶德權表示，教育局未來一星期會與學校商討學生接種安排。呼吸系統專科醫生梁子超表示，家長有疫苗遲疑情況很正常，建議政府整合外國有關兒童接種復必泰疫苗的數據，給予他們信心。另外，他建議政府推出到校接種先導計劃，其後學校可推出課外活動，如學校旅行、參觀、體育活動和興趣班等，放寬人數上限，讓已打針的學生參加。

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呼吸系統科專科醫生梁子超（資料圖片）

呼吸系統專科醫生梁子超稱，疫苗誘因需多元化，配合不同年齡群組的需要。他表示，核酸疫苗（mRNA）是新技術平台，家長有疫苗遲疑情況很正常。他建議政府整合外國有關兒童接種復必泰疫苗的數據，給予他們接種信心，並盡量釋除家長的疑慮。

由於未成年人接種疫苗涉及家長為子女作決定，梁子超認為若牽涉金錢或物質獎品作為誘因，可能會構成道德矛盾，並不適合。暑假將至，他建議政府推出到校接種先導計劃，到數間有較多學生願意打針的學校接種，其後學校可推出課外活動，譬如學校旅行、參觀、體育活動和興趣班等，放寬人數上限，讓已打針的學生參加。梁子超解釋，疫情導致學生的校園生活不全面，相信重推群體活動有助青少年的身心發展，具正面鼓勵作用。他又稱，當有數間學校成功為大部份學生打針，相信可讓其他家長有信心，從而推展至更多學校。

▼部分機構疫苗假期安排▼

醫學會會長蔡堅。（資料圖片）

而醫學會會長蔡堅認為，政府說服家長最重要，需讓他們覺得疫苗安全、有效，才會給子女接種，建議專家多向公眾講解兒童接種疫苗的成效和風險。他又說，前日從《城市論壇》得知很多市民不太渴望打針獲獎品，「如果對支針無信心，送層樓畀佢都無用啦。」

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