天水圍天盛苑封區｜盛譽閣850名居民接受檢測　無發現確診個案

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-05 07:39

政府早上7點06分公告，上午約七時完成天水圍天靖街3號天盛苑P座盛譽閣強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約850名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中約20戶在過程中沒人應門。

政府昨日（六月四日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午八時起限制在天水圍指明「受限區域」（即天水圍天靖街3號天盛苑P座盛譽閣）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

自今日上午約七時起，天水圍指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府今日（六月五日）上午約七時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼

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▼6.4天盛苑盛譽閣17歲女居民染疫▼

▼6.4伊利沙伯中學舊生會湯國華中學女生染疫▼

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於二○二一年五月十五日至六月四日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於六月六日或之前接受強制檢測。「受限區域」內的人士如在二○二一年六月二日至四日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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