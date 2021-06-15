醫療機構曾為學童打錯流感針　改名再辦外展　負責人稱已加強核對

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-15 12:00

本年度小學及幼稚園季節性流感疫苗學校外展計劃將於暑假後展開，參與計劃學校的學童將透過公私營合作外展隊接種免費流感疫苗。學校可自行選擇合適私營合作外展隊，或選擇由衞生署為學校配對。 去年度有醫療機構「打錯針」，承諾提供美國雅培流感疫苗，卻為一間幼稚園學童注射了備受質疑的法國賽諾菲疫苗，遭家長揭發事件。涉事機構今年度改名為「香港傳染病預防中心」，繼續參與外展接種計劃，負責人強調改名為迎合市場需要，與去年事件無關，公司在事後已加強核對和物流。

去年遭大埔幼稚園家長揭打錯疫苗

香港傳染病預防中心以「匯葰服務有限公司」名稱作商業登記，董事為李子龍和張家樺，註冊地址在屯門建發街鳴發工業大廈11樓5室。翻查資料發現，該公司舊稱「香港傳染病預防動力」，註冊地址和網址均相符。

韓國去年有數十人接種法國賽諾菲流感疫苗後死亡，安全問題引起本港家長廣泛關注。香港傳染病預防動力於去年度，承諾為大埔李榮基紀念中英文幼稚園供應美國雅培流感疫苗，卻於10月底為學童注射了備受質疑的賽諾菲疫苗，被家長發現包裝盒揭發事件，約70名學童受影響。香港傳染病預防動力在事後開除涉事職員，又稱僅一名學生接種疫苗後嘔吐。

職員解釋改名：想加強服務

對於在「擺烏龍」後改名，記者以顧客身份致電中心，職員稱「因為想加強服務所以呢一年改咗名」，診所地址地點及服務無變。負責人李先生表示，在2019年已開始構思改名，適逢去年新冠肺炎爆發，公司冀提升服務迎合市場需要，提供打針以外的健康服務，便決定落實。他強調打錯針屬「個別事件」，公司在事後已加強核對和物流，以防同類事件再發生。

衞生署回覆指，在為學校配對時會考慮參加醫生的經驗及過往表現等因素。負責接種活動的醫療機構應確保其提供予學童的流感疫苗與學校協議的相符，並與學校保持緊密溝通。該署又稱，一直有密切監察接種活動的情況，如有發現相關問題，會提醒有關醫療機構必須遵守既定指引及程序，適時作出檢討並需確保與學校和家長保持良好溝通。衞生署將繼續監察各參與服務醫生之表現，並在有需要時作出建議和跟進。