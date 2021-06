國泰決定關閉澳洲外站　約120名機師受影響

撰文: 黃偉倫 最後更新日期: 2021-06-06 16:37

新冠肺炎疫情下,全球航空業蕭條,國泰航空去年10月裁走5,000多名香港員工,停運港龍航空,之後再關閉加拿大、德國法蘭克福的外站。國泰近日再決定下月關閉澳洲的外站,約120名機師受影響。國泰機務總經理Deborah McConnochie向員工發信表示,除了關閉找不到其他替代方案,受影響的機師可揀選到香港繼續工作;又或選擇離職領取賠償。

今年4月時,國泰已向員工發信指,有意關閉澳洲外站,當時澳洲的工會曾提出若干建議。不過國泰近日再發信稱,在聽取員工及工會都意見後,最終決定關閉澳洲外站,形容無法找到替代方案(we were not able to find an alternative)。國泰強調是艱難決定,此舉並不反映澳洲外站員工的工作表現。

根據澳洲媒體報道,一共有約120名機師受影響,由6月7至27日,外站機師需決定是否轉到香港工作,抑或離職。國泰指,假如員工未有香港居留權,又未能於9月29日前得到工作簽證,便會當作離職。至於選擇離職的員工,將於7月1日正式離職,並可獲取一筆賠償,當中包括6個月薪金。

國泰於疫情之下,已屢次關閉外站,當中包括美國紐約、三藩巿和洛杉磯去年4月關閉駐美國的機艙服務員外站,共涉286名駐美機艙服務員;4月再證實關閉加拿大機師外站,並傳會再檢視歐洲及美國機師外站的安排。

國泰回覆表示,經過透徹諮詢後,決定關閉澳洲機師外站,並已通知有關機師,形容是一個艱難的決定,亦與駐澳洲機師的專業無關,將向他們提供成為駐香港機師的機會或選擇離職。國泰又稱,駐外站的客運機隊機師自2020年5月起已暫停職務,現時並未就歐洲及美國地區的外站作出任何決定。