濾水廠保安斬死同事囚10年　死者女兒垂淚：殺人犯可出來真係無言

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-18 15:21

沙田濾水廠六旬保安員，不滿新同事同紅筆填登記簿等瑣事，揮柴刀把對方斬死，經審訊後被裁定誤殺罪成。雖然法官指報告顯示被告的悔意有限，獲刑期扣減後，又因被告開審前曾表示會認這罪，最後只被判囚10年。特別到庭聽審的死者女兒得知結果不禁垂淚，直指判刑太輕，指被告扣減假期後，數年後便可出獄，謂：「一個殺人犯，可以放番出嚟，我真係無言。」

死者女兒怒稱想捅番佢幾刀

死者吳崇禧的女兒今亦有到高等法院旁聽，她在判刑後垂淚，並指判刑「好差」。她指，原以為被告會遭判囚20年或25年，但「諗唔到10年咁少」，質疑被告在獄中扣減假期後，數年後便可刑滿出獄，謂：「一個殺人犯，可以放番出黎，我真係無言」，又指判刑「唔可以賠番個爹哋」。她又認為，被告在案中沒有悔意，謂：「我都想做佢，10年之麻，捅番佢(被告)幾刀。」

女婿曾想舉牌表不滿

任文員的她，本案審訊時期間多番請假，到法庭旁聽。對於被告只被裁定誤殺罪成，她表示難以理解，昨晚亦難以入眠，對判刑忐忑不安，判刑亦令她失望。她又透露，其丈夫曾透露若判刑太輕，會在庭上「舉牌」表達不滿，最後被她勸阻。

談及父親和本案，女兒愈說愈激動，並稱最後一次見父親，為對方到她的家中探訪她們一家，她向父親說了一句：「Bye Bye」，自此陰陽相隔。她之後再見父親，已是辨認遺體。

向兒子說公公遇到壞人已到天堂

她續透露，最近才告知自已的六歲長子，外公因遇到「壞人」，已到天堂。而長子會表示：「公公在天堂，同月亮一齊。」但因擔心長子不開心，未有告知外公真正去世

被告章美德只曾為鎖閘等瑣事與事主爭執，便舉刀殺人。(詳看下圖)