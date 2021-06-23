《壹週刊》周四凌晨起停運　編輯部發公告：在此告別，各位保重

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-23 20:46

保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》等3間相關公司資產，消息指，壹傳媒其他戶口亦遭銀行自行凍結。《蘋果日報》明日（24日，星期四）起停運，創刊31周年的《壹週刊》編輯部今日（23日）傍晚6時發公告指，網站午夜後停止運作，意味着壹傳媒在港建立的傳媒王國即將步入歷史。

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繼《蘋果日報》在下午4時發公告指，將於午夜後停運後，相隔兩小時，《壹週刊》亦在官方網站刊出編輯部公告指，網站將於明（24日）凌晨起停止更新，《壹週刊》感謝各位讀者的支持，「在此告別，各位保重」。

社長黃麗裳早上8時在《壹週刊》的Facebook專頁刊登《致壹週刊讀者一封信》，指老闆2016年為週刊「蝕入肉的業績」給予期限，若不能扭轉劣勢便要「執ｘ咗佢」（結業），她坦言每次接獲削減開支或裁員的要求都感到壓力沉重，「做管理層拿起把刀你估會好過癮咩？」。

社長黃麗裳6月23日公布，「相信大時代下已經到臨終點前」，感謝讀者支持，令壹週刊成功由紙媒轉型到網媒，由蝕變賺，不斷創收視高峰。（「壹週刊」facebook截圖）

《壹週刊》自2018年賣盤不成後重新起步，黃麗裳指由紙媒轉型到網媒，收視不斷創高峰，翌年集團走訂閱路線，並脫離《蘋果日報》平台自立，並將界線訂在6萬訂閱，否則仍逃不過「執笠」命運，她感謝讀者的支持，令訂閱制甫開始，便衝破10萬訂戶水平，「老闆也嘖嘖稱奇」，但可惜創下奇蹟仍無法扭虧為盈。她在信中忍痛宣布《壹週刊》停運，「直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前，對，終點！」

▼6.22《蘋果日報》員工及支持者▼

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創刊口號「不扮高深，只求傳真」

黃麗裳形容自己身處的辦公室「動盪」，要抑壓情緒，做好「撤退」的事，雖然有同事不捨，心存一絲希望，但她只能抹掉對方的幻想，更勉勵同事，「過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。」

《壹週刊》創刊前，曾在1990年3月1日試刊一次，隨後在同月15日出版創刊號，並以「不扮高深，只求傳真」作為初期口號，此金句出自著名填詞人林振強之手。《壹週刊》分為一書三冊，分別刊載時事、政治、經濟、社會內容和娛樂圈新聞、生活悠閒等資訊，創刊翌年以7.5萬發行量冠絕全港雜誌，讀者群達到31.5萬人，帶動對手東方報業創立同類型雜誌《東週刊》和《快週刊》，試圖搶佔市場。

《壹週刊》的報道風格屢惹爭議，不時揭發港府或高官施政或失為失當，亦曾報道香港權貴李嘉誠之妻早年懷疑自殺的消息，惟報道多次遭政府否認，批評是捏造，亦因誇張失實、虛構新聞捱批，甚至惹官非。《壹週刊》在2018年3月15日發行最後一期紙本雜誌，其後轉型網媒，影響力大幅下滑。