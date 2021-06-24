新冠肺炎．6.24｜6.28起調高英國風險級別　已打針者亦須檢疫21天

撰文： 孔繁栩 張嘉敏 黃詠榆 林穎嫺 朱海棋 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-24 23:54

本港新冠肺炎疫情反彈，維持16日的本地零確診、18日無源頭不明個案紀錄，今日雙雙「斷纜」。衞生署周四（24日）公布，新增7宗確診個案，當中一宗為本地源頭不明個案，患者為居於大埔運頭塘邨運亨樓、在機場任港航地勤的27歲男子，他的帶有L452R變異病毒株。 衞生防護中心傳染病處主作張竹君表示，患者在機場感染的機會較高，仍需要追查其感染源頭，而患者曾於6月17日與數十名離職同事大合照，當時曾除下口罩，正陸續將相關人士送入隔離營。

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

【23:30】截至今日（24日）晚上8時的過去24小時，共有約4.63萬人打針，當中約59%接種復必泰，41%接種科興，當中有3萬人是接種第一劑疫苗。此外，周三共有11宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們情況穩定，其中2人留院觀察。

新冠疫苗｜單日4.63萬人打針 昨11人因副作用送院 2人留院觀察

【20:55】食物及衞生局今晚（24日）公布，有三間學校爆發上呼吸道感染或流感，而有關病徵與新冠肺炎相似，故將三校或相關級別納入強制檢測公告，受檢人士須於周六（26日）或之前接受檢測，當中包括瑪利曼小學二年級。

強制檢測｜瑪利曼小學、迦密梁省德學校等三校爆流感 師生須檢測

【20:05】食物及衞生局公布，鑑於近期英國疫情持續反彈以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英國抵港人士於機場「檢測待行」及強制檢疫期間，經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，政府會將現時為B組指明地區的英國指明為A2組指明地區，6月28日起開始生效。

換言之，當日起所有由英國抵港人士，無論是否曾接種苗，都不能縮短檢疫期。

政府6.28起上調英國至「甚高」風險地區 已打針人士亦須檢疫21日

政府今晚（24日）宣布，將英國上調為「甚高風險地區」，下周一（26日）起生效。（資料圖片）

【19:50】醫院管理局主席范鴻齡今日（24日）出席醫管局大會表示，醫管局四成半員工已接種至少一劑新冠疫苗。醫生接種率超過七成半，而護士接種率約為三成七。他形容這兩周的員工接種數字「升得幾好」，希望趨勢持續。



醫管局行政總裁高拔陞稱，上周起開始為長期住院病人接種兩款新冠疫苗，初步料約600名病人適合打針。另外，醫管局已接收逾600名普通科門診病人預約，未來兩周將可獲安排診期接受疫苗評估諮詢。

新冠疫苗｜醫管局員工接種率達四成半 約600長期住院者可打針

醫管局主席范鴻齡（右）表示，員工的新冠疫苗接種率約為四成半，即大約3.9萬人已接種至少一劑新冠疫苗。（李恩慈攝）

【19:15】食物及衞生局局長陳肇始今日﹙24日﹚表示，根據初步數字，現時有約8,000名12至15歲少年已接種疫苗，暫未發現相關心肌炎個案。



港大醫學院院長梁卓偉表示，根據美國疾控中心，接種復必泰可能與心肌炎有關聯，但強調風險非常低，即使相關組群全數接種，推算只會有3至4宗個案，形容相當罕見，而且絕大部個案可完全康復。

新冠疫苗｜8,000名少年已接種復必泰 梁卓偉：心肌炎情況罕見

【17:20】張竹君透露，男患者的病毒CT值是18、22左右，即病毒量頗高，傳染性強。她說，患者近日曾處理過9班貨機，機組人員來自越南、台灣、印度、大陸、菲律賓、新加坡、馬來西亞等，32名機組人員大部份打過針，大部分都找到，並已送檢疫中心，並指「就算已打針都要檢疫。」

至於患者曾與50至80名同事因離職而大合照，並曾除下口罩合照，陸續送檢疫中心。她又指，患者曾在新達廣場上班多日，暫時該商場內有9名員工屬於緊密接觸要檢疫。由於患者的工作主要是負責顧客服務處，幫助顧客登記積分，與市民交流較少，但呼籲去過商場的人要接受檢測「較穩陣」。

【16:50】張竹君指，患者的3位家人，即媽媽及兩位姐姐，病毒化驗呈陰性，相信在機場感染的機會較大。她指，由於曾接觸貨運機組人員，故已有30多人列密切接觸者送檢疫中心。

她又指，根據英國、新加坡的研究，DELTA變種病毒的傳播力較ALPHA強6成，而且患者的帶病毒時間會較長，患者病毒量會較高。她指，英國居民打BIONTECH多啲，研究顯示對DELTA病毒的保護率仍有逾九成以上。

徐浩光表示，按環保署一直進行的污水化驗，近日在大埔逸雅苑附近的污水樣本，找到病毒陽性反應，並驗出是L452R變種病毒。他指，向源頭污水追查發現，在運頭塘邨運亨樓找到少量陽性樣本，亦即今次男地勤的居所，「所以大家都可以放心少少。」

【16:40】張竹君指，6宗是輸入個案，有4人來自英國，都是留學生，另有2人來自印尼，其中一人是印傭，兩人都坐同一班機。

至於未知感染源頭的27歲男地勤，居於大埔運頭塘邨運亨樓，其姐姐及姪仔有時會過來同住，6月20日感到不適，有發燒、咳和喉痛，6月21日到大埔王少清診所交樣本，其後初步確診並於昨日正式確診。該名男子於香港航空附屬的港航地面服務公司工作，有時會持待貨運航班成員，間中亦會到新達中心做顧客服務，6月22日是最後上班。

張竹君公布，男患者曾在「金泰屋」食飯、6月17日曾返機場與幾十名同事離職前影相留念，而他曾去過8個地方，全部要做強檢公告。分別是大埔新達廣場、機場一號客運大樓5、6樓、機場一號客運大樓7樓、中場客運大樓、運頭塘商場、大埔廣場萬里小食店、東涌黃泥屋村金泰屋、機場員工餐廳啟翔二號。

張竹君透露，患者的父親有咳，化驗後呈陰性，其他家人仍在化驗中。患者的一位姐姐在大埔卍慈中學教書，子女於大埔浸信會幼稚園返學，另一位姐姐則已打第一針，現時密切接觸者已送檢疫中心，而密切接觸者的密切接觸者，亦會送檢疫中心觀察。

本地零確診「斷纜」，一名居於大埔的27歲香港航空男地勤正式確診，並確認染有L452R變種病毒株。(李澤彤攝)

【16:30】衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、環境保護署副署長徐浩光及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

截至凌晨零時，本港新增7宗確診個案，6宗是輸入個案，分別來自英國、印尼。而本地亦有一宗個案，是一名27歲居於大埔的香港航空男地勤，感染源頭未明。林文健表示，今日7宗個案全部都帶有L452R變種病毒。截至今日，本港累計有131宗L452R變種病毒個案，129宗都是輸入。

至於染變種病毒的27歲男地勤，其居於的大埔運頭塘邨運亨樓，已完成封區檢測，檢測了2100名居民，全部都是陰性，而居民在確診個案後第3、7、12、19日都要再強制檢測。

林文健指，翻查資料，發現患者及其家人都未接種疫苗，「所以睇到佢地嘅感染及傳播風險高咗，所以市民留意在全球疫情嚴峻下，不能掉以輕心。」林文健又說，DELTA變種病毒在全球正擴散，「有後來居上趨勢，取代緊其他病毒株。」他解釋，DELTA病毒的傳染性、嚴重性，病毒量都較其他病毒高，易感染未打針的人，亦易感染年青人，因接種率低，成為病毒攻擊對象。

林文健指，L452R變種病毒正在全球流行，有「後來居上」趨勢。(李澤彤攝)

【16:10】據了解，政府即將提升英國的風險級別，由現時的B組（高風險），升至A2組（甚高風險），代表不管有無接種疫苗，抵港者都要檢疫21日。食物及衞生局局長陳肇始今午（24日）已略透口風，表示不排除提升英國風險級別。

政府早前宣布本月底開始，已接種疫苗的港人回港後病毒檢測陰性、血清驗出抗體，只需檢疫7日，適用於B組（高風險）、C組（中風險）及D組（低風險）。換言之，已打針港人從英國回港都無法受惠新措施。

【15:40】國泰航空去信機組人員，要求他們在8月31日或之前接種疫苗，否則會重新審視未來是否繼續聘用未打針的員工。國泰航空今（24日）回覆《香港01》查詢時證實事件，並指現時已有90%駐港機師，以及逾65%駐港機艙服務已預約或已接種疫苗。



國泰又解釋決定，指因只有全面接種疫苗的機組人員，才可獲准執勤前往若干高風險地區，以及運作豁免隔離安排的「航空氣泡」航班。

國泰航空認要求駐港機組人員8月31日前打針 拒絕接種或遭解僱

+ 5 + 5 + 5

【15:30】在香港航空任職地勤的27歲男子昨（23日）初步確診，並被驗出帶有L452R變異病毒株，預料他今（24日）確診，成為本港首宗L452R變種病毒個案。專家估計，該名患者身上的染有的變種病毒屬源自印度的Delta。



常聽到坊間將L452R與源自印度的變種病毒Delta放在一起討論，其實兩者有點不同，因為Delta是指同時帶有L452R及E484K兩種變種病毒。Delta較英國變種病毒Alpha的傳染性高逾一倍，並會在約兩周內爆發群組，重症、死亡率亦會增加一倍。亦有專家認為外防輸入難以做到滴水不漏，但政府現時縮短已完成接種疫苗旅客的檢疫期，卻不驗抗體水平，將會令風險大增，他認為最佳做法是只讓已打針者登機來港，才能把輸入變種病毒的風險降低。

變種病毒｜為何Delta傳播力最廣？僅三成患者發燒 死亡率增一倍

【15:10】食物及衞生局局長陳肇始稱，暫時從當地抵港者的確診數字較少，會密切留意情況，不排除會提升英國的風險級別，包括考慮再次禁英國航班抵港。

英國疫情反彈Delta變種病毒肆虐 陳肇始：不排除禁英國航班抵港

陳肇始稱，不排除再禁止英國航班來港。（新城電台Facebook直播)

七成醫生打針 護士僅三成多 葛珮帆促無接種醫護檢測轉自費谷針

【12:57】本港新冠疫苗接種率低迷，覆蓋人口不足三成，遠低於群體免疫要求。醫院管理局整體接種率約四成，醫生接種率特別標青達到七成，不過據了解護士接種率只有約三成七，九龍西聯網更排包尾，只有三成多護士打針。



有立法會議員表示，護士打針比率應與醫生睇齊，提到醫護都不積極注射疫苗，會令市民猶豫，促請醫院要求不打針醫護自費檢測，今年九月底前亦要將整體接種率推高至七成。有工會反駁，公院護士人數較醫生多逾三倍，動員規模無法同日而語

社區首現L452R變種病毒 梁子超：潛伏期短 應加密檢測免傳播

【10:48】新冠肺炎疫情反覆，本港連續16日零確診恐斷纜，在香港航空任職地勤的27歲男子昨（23日）初步確診，並被驗出帶有L452R變異病毒株，當局將其所居住的大埔運頭塘邨運亨樓圍封檢測後，未有發現確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超今（24日）在電台節目表示，患者會接觸抵港人士和貨機，認為個案毫無疑問是輸入相關，惟由於L452R變異病毒株潛伏期中位數為2至4日，較其他病毒株短，建議政應加密檢測次數，以免有個案走漏到社區。



梁子超又批評，政府今日凌晨起放寬社交距離措施，是無從錯誤中學習，強調疫苗對變種病毒保護力較低，不少海外地區打針後放寬限聚措施，即惹來疫情大反彈，直斥本港不僅無檢討外防輸入政策，若暑假後繼續放寬已接種疫苗抵港人士的檢疫要求，將遺禍無窮。

【08:20】政府昨向大埔曉運路10號運頭塘邨運亨樓發出強檢宣告，指大樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。截至今日凌晨二時，約2100名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，當中約60戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

+ 11 + 11 + 11

▼6.23強制檢測處所及學校名單▼

強制檢測｜染變種病毒大埔青年所到8處上榜 到訪者最遲周五強檢

【01:40】食物及衞生局公布強制檢測公告，居大埔運頭塘邨的27歲男機場地勤所到的8個地方上榜，主要是機場及大埔新達廣場和運頭塘商場，當中包括6月4日、7日、8日、11日或13日任何一日曾身處香港國際機場中場客運大樓的人士。在指日期曾人士須於本周五（25日）或之前，前往第一次強制檢測，在6月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已完成2019冠狀病毒病疫苗接種亦須接受強制檢測，不獲豁免。

局方指因應最新的風險評估，就23日較早時間公布針對大埔指明範圍的強制檢測，區域內的全部學校亦被納入強制檢測公告。另外，深水埗崇真小學暨幼稚園(幼稚園部)由於爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該學校亦被納入強制檢測公告。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

+ 3 + 3 + 3

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼

+ 15 + 15 + 15

▼抽獎登記三部曲一覽▼

昨日總覽：新冠肺炎．6.23｜16日本地零確診斷纜 機場地勤染變種病毒

變種病毒｜機場男地勤初確診 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測

居運頭塘邨機場地勤染變種病毒株 源頭不明 本地零確診斷纜

機場工作居大埔男染疫 帶變種病毒 大埔區多個屋苑須強制檢測

變種病毒｜運頭塘邨運亨樓封區強檢 居民：沖廁有臭味憂傳播

大埔污水檢測呈陽性病毒量高 新峰花園、逸雅苑等多個屋苑納強檢

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

+ 7 + 7 + 7

新冠疫苗｜打針人數首破200萬 5人周二副作用送院 2人留院觀察

患哮喘40歲男離世前14日內曾打新冠疫苗 衞生署指非打針引起

新冠肺炎｜港府周五起禁印尼航班抵港 列極高風險地區

港航證裁減700名駐港及海外員工 高級管理人員減薪36%

停安老院員工檢測津貼 照顧員工會批政府態度惡劣 解說做得差