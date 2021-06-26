嶺大文研系助理教授葉蔭聰　遭否決任兼職　葉：校方有政治考慮

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-26 18:57

嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰，去年遭校方拒絕其終身合約申請後，只以臨時合約將他留任作「客座助理教授」，他原已獲學系承諾給予兼職教席，打算來年教四科，未料校方最終拒絕聘用。 他稱系主任親自問校長，被指不適合任教，他認為校方拒絕聘用涉政治考慮，預計日後無法再在嶺大任教，感到愕然及不捨，但他仍寄語師生把握謹有的學術自由，勿過份自我審查，可以照說事實：「政權變得荒誕，我哋都應該以正確態度生活落去，未去到強硬表明唔畀講，唔應該自己往後退。」 嶺大不評論個案 。

政權變得荒誕，我哋都應該以正確態度生活落去，未去到強硬表明唔畀講，唔應該自己往後退。 《獨媒》創辦人、嶺大文化研究客座助理教授葉蔭聰

葉蔭聰2004年參與創辦《獨立媒體》，多年來一直任教嶺大文化研究系。他接受《香港01》訪問時指，去年嶺大拒絕以「終身制」取錄後，只提供一年臨時合約，將於本學年完結，而其任職的文化研究系早前已承諾提供兼職教席，讓他繼續教學工作，未料日前系主任向校方查詢，獲回覆認為他「不適合任教」，拒絕批出申請。

記者5月訪問葉蔭聰，他辦公室的書架大部份已清空。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

葉蔭聰坦言，兼職收入僅有現職的兩成或兩成半，所需資料少、職位低，故嶺大管理層甚少拒絕個別學系兼職老師申請，未料卻遭拒絕：「因為職位、重要性都唔高，按慣例會由學系處理，今次係非常怪，直接由校長決定，因為我教學咁耐之嚟都無問題，感覺係關政治事，但具體原因就唔知。」

葉蔭聰正尋找境內外的工作機會，不排除會離港。

籲學生勿自我審查 避討論政治敏感題目

港區國安法成立近一年，本港教育界氣氛明顯較以往緊張，葉蔭聰勉勵留下的港人堅守，勿輕易過份自我審查，他解釋，在面對「互聯網與社會活動」等課題時，不少內地生踴躍回應，但部份香港學生卻擔憂涉政治風險而拒絕討論，他直言「我哋唔係倡議，只係有碗話碗，有碟話碟。」

嶺南大學文化研究系客座助理教授葉蔭聰透露，嶺大拒絕批出兼職合約，即隨着本學年完結後，他亦需要離開工作廿載的嶺大。（梁鵬威攝）

被問到不聘用葉蔭聰是否涉外在勢力施壓，嶺南大學回覆指，嶺大人事聘任一直根據大學既有政策和守則進行，為保障個人私隱，大學不會評論個別個案。