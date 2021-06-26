屯馬線｜「西鐵」將消失　四件大事看由建造通車至今的18年歷史

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-26 23:55

屯馬線周日（27日）全線通車，行駛紅磡站至屯門站的西鐵線，於周日凌晨開出最後一班列車後，將併入屯馬線，「西鐵」二字及其紫紅色的路線將成為歷史。 西鐵線於2003年12月通車，當時只能由屯門站前往南昌站，至2009年柯士甸站建成後，才延長至紅磡站為終點站。西鐵建造期間，曾被揭發有承建商未能如期交貨，九鐵非但沒索償，更追加1億元補充協議。 通車後西鐵亦遇上多項事故，當中2007年情人節火燒車，以及2019年7月21日元朗站白衣人襲擊事件，亦烙在香港市民心中。

屯馬線最新通車諮詢、剪鋼筋黑歷史專題：

屯馬線・專頁｜千億基建接通新界東與西 全線通車走出工程醜聞？

西鐵線這個稱呼，6月27日凌晨後將成歷史。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

屯馬線星期日（27日）全線通車，從屯門到烏溪沙，搭完全程要73分鐘，宋皇臺、土瓜灣站將會啟用。原本的粉紅色西鐵線，將會被屯馬線的名稱和顏色取代。

西鐵最早於1993年的《鐵路發展研究》中提出興建，由當時政府全資擁有的九廣鐵路負責。西鐵原來計劃由屯門站通往南昌站，全長30.5公里，共有9個車站，造價為464億元。工程進行期間，多間傳媒披露負責車務控制中心通訊系合約的西門子，無法如期交貨，但九鐵不僅沒有向西門子索償，更與對方簽訂新的補充協議，再支付1億元予西門子。

(港鐵「屯馬線」網站截圖)

九鐵提交的檢討報告中，指出管理層未能及時獲悉情況，令人遺憾，但與西門子簽訂補充協議的做法恰當。

西鐵線至2009年8月，柯士甸站落成後才使用現行路線，而東鐵線乘客亦不能再直接搭到尖東站，西鐵線及東鐵線均以紅磡站作為終點站。

西鐵於2007年的情人節（2月14日）上午9時半繁忙時間，曾發生「火燒車」事故，一列西鐵南行列車在大欖隧道內，因車頂電壓交感器故障，發生爆炸及火警，列車亦因而失去電力。調查指出，電壓交感器的絕緣體在製造過程中有不完善之處，而行駛時曾遭受嚴重雷擊，導致事件發生。

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而最令香港人難以忘記的，更有2019年7月21日元朗站白衣人襲擊事件，至今有5人被裁定暴動罪成。當晚有大量白衣人在元朗聚集，更在元朗站大堂及月台持木條襲擊市民，更一度進入車廂內，令多人受傷。當時港鐵一度播放錄音呼籲乘客下車，亦沒有關上車門並將列車駛離月台，引起爭議，當時港鐵解釋車長未有留意到有暴力事件發生，留意到車門受阻，在通知控制中心後，按當時情況安排乘客下車。

事件導致市民對港鐵觀感轉差，後來再經歷多次遊行及集會期間港鐵關站等做法，一度有人發起罷搭港鐵。

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