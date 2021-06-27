屯馬線｜乘客須知五大事項　搭全段需73分鐘　遊車河小心逾時罰款

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-27 00:01

工程延誤近兩年半的港鐵屯馬線終在今日（27日）全線通車。鐵路將貫通新界東、西及九龍，打通現有屯馬線一期、兩個新站及西鐵線，合共有27個站。 貴為全港最長的鐵路線，港鐵估計要搭足全程，車程需時約73分鐘，將對市民外出帶來不少變化。雖然新線啟用或令人雀躍，不過謹記，假如乘客入閘150分鐘後仍未出閘，逾時出閘便需「罰款」，金額相當於車費表上最貴的成人單程車費。以當日生效的車費表計算，即62.5元。 假如市民打算遊車河，乘搭屯馬線全段來回一次，就臨近150分鐘時限，如連同步行或往洗手間的時間，就有可能超時。《香港01》為讀者整理屯馬線乘客需知5大事項。

屯馬線將於6月27日通車。圖為2020年2月14日，屯馬線一期通車。（資料圖片／羅君豪攝）

一. 貫通東西 更快到達目的地

屯馬線全長約56公里，共27個車站，連接西鐵及屯馬線一期，貫通東西，為全港最長的鐵路線，當中包括土瓜灣站及宋皇臺站兩個新站。

屯馬線沿線共有6個轉線站，包括大圍、鑽石山、何文田、紅磡、南昌及美孚站，接駁東鐵線、東涌線、觀塘線、荃灣線，港鐵預計可紓緩東鐵線大圍至九龍塘段、觀塘線石硤尾至太子段、荃灣線彌敦道段的繁忙情況。而部分原有西鐵車站，亦可轉乘輕鐵。

港鐵預計，由啟德到尖東站，將由原本須轉2次車，改為毋須轉線，更由32分鐘加快到13分鐘；由何文田到元朗站，亦由原本轉2次車，改為毋須轉車，車程由40分鐘縮短至29分鐘。

港鐵提供的優惠（港鐵圖片）

二. 成人八達通於新站出入閘可減1元

為慶祝屯馬線通車，港鐵表示將提供車費優惠，由通車日起至2022年1月1日，於土瓜灣站、宋皇臺站、啟德站、顯徑站出入閘的乘客，使用成人八達通每程車費可減1元；其他八達通則減5毫。

除此之外，屯馬綫一期本身有轉乘優惠，覆蓋4條綠色專線小巴，及18條專營巴士路線，通車後相關優惠同樣會延長至2022年1月1日，並新增兩條綠色專綫小巴25A及25B。乘客於指定港鐵站出入閘，並轉乘這些巴士及小巴路線，成人八達通可獲減1元；其他八達通則5毫。

三. 搭足全段車程73分鐘 來回貼近150分鐘入閘時限

貴為最長鐵路線，港鐵表示由烏溪沙站到屯門站，全程預料需73分鐘，全程車費23.5元。不過留意，根據規例，所有乘客進入已付車費區後，須在合理可行的情況下，盡快乘列車往目的地，在入閘後150分鐘內完成車程，並出閘離開。

假如未能於150分鐘內出閘，可被徵收「罰款」，金額相等於車費表上最貴的車資。按6月27日生效的新車費表，即62.5元。以屯馬線全段車程需時73分鐘計算，來回已需約146分鐘，假如連同步行或往洗手間時間，可能超出150分鐘，希望體驗屯馬線「遊車河」的市民，需加多留意。

紅磡站新月台

+ 3 + 3 + 3

四. 轉用紅磡站新月台 東鐵無法到對面月台轉車

因應屯馬線全線通車，紅磡站新月台已於6月20日啟用，東鐵乘客無法再在同層對面月台轉乘現時的西鐵線，需要改為繞經車站大堂轉到新月台層轉車乘搭屯馬線。新月台一邊往屯門方向，另一邊為往烏溪沙方向。按正常成年人步速，轉車步行時間需時約3分鐘。

▼屯馬線宋皇臺站▼

+ 24 + 24 + 24

五. 展出400件宋元時代出土文物

宋皇臺站於施展工程期間，曾發現大量宋元時期文物，以及古井。宋皇臺站將預留兩個分別長7米及15米的展櫃，供古物古蹟辦事處安排「聖山遺粹 - 宋皇臺出土宋元文物展」，展出超過400件出土文物，包括宋代的貨幣、宋元時期陶瓷和建築構件、十九世紀末至二十世紀中的日常用品；並輔以歷史圖片、照片、地圖、二維碼等。

另外，港鐵已在宋皇臺站預留位置，以便日後重置一個宋元時期的古井。港鐵現時先用混凝土底板將井槽封上，待宋皇臺公園設計落實後，配合相關設計，之後可將混凝土底板更換為透明底板，讓乘客在車站大堂仰望觀賞古井之底部。

宋皇臺站興建時發現宋元時代的｢J2古井｣，混凝士井槽的位置，現由車站天花頂板覆蓋。（張浩維攝）

▼宋皇臺站設「聖山遺粹」展覽▼