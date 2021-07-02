七一刺警案｜警憂引發仿效及趨隱秘　學者籲政府回應疏導社會情緒

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-07-02 17:51

七一遊行昨日（1日）被禁，一名中年男子在銅鑼灣持刀刺傷一名戒備警員後自戕亡，消息指他留有遺書，案件現列作「意圖謀殺」。保安局局長鄧炳強初步定義為「孤狼式恐怖襲擊」。據了解，警隊內部正研判事件，因應施襲者的背景及選擇在重要日子行刺，故認為動機及手法與外國襲擊事件吻合，現時最關注有關極端想法趨隱秘，及憂引發仿效。有社會學學者指出，今次事件響起警號，社會應冷靜處理相關現象、了解背後原因，並提供有效的疏導方法，政府亦應有效回應市民對言論自由、生活模式改變的擔憂，不能流於口號式的安撫。

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據保安局局長鄧炳強，案件現列作「意圖謀殺」，形容為「孤狼式恐怖襲擊」，是今次調查方向。據了解，警隊內部正研判事件，因應施襲者的背景、遺物及遺書等，相信受社會氣氛問題影響，如不滿加強拘捕、言論自由問題等，是不能抹殺的可能因素，相信有關情緒由反修例起累積已久，「對某現象忍無可忍」，繼而選取在重要日子行刺後自戕，故認為動機及手法與外國發生過的襲擊事件吻合。

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內部關注，施襲者從無案底，加上並非社交媒體活躍使用者，未有任何蛛絲馬跡，難以辨別及預防，警方不同單位如網罪科等一直有專責人手「網上巡邏」，檢視及打擊網上的激進言論，認為不少有關「警暴」的文宣，當中包含被界定為「假消息」的資料，促使認定執法者是最大敵人，但近期留意到有「地下化」跡象。現時內部擔心出現仿效者，指外國亦有經驗，一宗襲擊案發生後獲「美化」，會引發仿效，需檢視如何加強社區辨別，鼓勵留意身邊人有無異樣。

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學者︰遊行可助紓緩民怨

事件引起社會關注，香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝形容，今次事件是悲劇。他認為，本來可以疏導情緒的途徑，例如遊行示威等，可讓大眾參與及表達意見，但現時卻因疫情等原因禁止，再加上如有精神健康問題或情緒困擾，或釀成今次悲劇，「資源好嘅時候可以走（移民），但有啲人因不同原因唔走得…點處理呢班人情緒都係緊要。」

葉兆輝指出，今次事件已響起警號，由示威者梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓身亡一事，去到今次事件更極端，死者先傷害他人再傷害自己。他認為，社會應冷靜處理相關現象、了解背後原因，並提供有效的疏導方法，而政府亦應有效回應市民的擔憂，「例如生活模式的改變、言論自由等。」他說，政府不能流於口號式的安撫，應真正給予市民信心。

葉兆輝多次強調，有關行為是錯誤，不但傷害自己更會傷害他人，擔心精神健康欠佳的人士或仿效，呼籲應盡早向專業人士求助。