東鐵線｜7月4日停旺角東至紅磡路段服務　東鐵乘客可改乘屯馬線

撰文：鍾妍
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屯馬線於6月27日全線通車，同屬沙中線項目的東鐵線過海路段則仍未有通車時間表。為配合東鐵過海段工程，港鐵表示，明天（4日）將第6度暫停來往旺角東至紅磡站之間的列車服務，受影響東鐵乘客，可改於大圍站轉乘屯馬線到紅磡。
港鐵亦會繼續提供免費接駁巴士來回紅磡及九龍塘。九巴亦表示，會密切留意7條巴士線客量，並作出合適調動。
港鐵將於明天再次暫停旺角東站至紅磡站一段的東鐵服務，是第6次因沙中線工程，停相關路段服務。按港鐵計劃，未來仍需4次停站施工，而其餘停站日期，尚待港鐵公布。
東鐵線乘客明天可考慮在大圍站改乘屯馬線前往紅磡站。港鐵表示，若由大學站前往紅磡站，亦可選擇在大圍站轉乘屯馬線，車程只需約31分鐘。相比於九龍塘轉乘港鐵免費接駁巴士前往紅磡站，需時76分鐘，選乘屯馬線車程可快45分鐘。接駁巴士的運載力亦遠低於鐵路。
九巴留意7條新界東前往市區路線的乘客需求
九巴亦表示，會密切留意7條由新界東往市區的直接路線使用情況，包括673、978、307、170、182、680及681線，並建議新界東前往港鐵的乘客可考慮到油麻地一帶轉乘過海巴士路線。
▼屯馬線特別頭班車開出情況▼
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