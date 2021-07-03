東鐵線｜7月4日停旺角東至紅磡路段服務　東鐵乘客可改乘屯馬線

屯馬線於6月27日全線通車，同屬沙中線項目的東鐵線過海路段則仍未有通車時間表。為配合東鐵過海段工程，港鐵表示，明天（4日）將第6度暫停來往旺角東至紅磡站之間的列車服務，受影響東鐵乘客，可改於大圍站轉乘屯馬線到紅磡。

港鐵亦會繼續提供免費接駁巴士來回紅磡及九龍塘。九巴亦表示，會密切留意7條巴士線客量，並作出合適調動。