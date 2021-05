法國五月藝術節揭幕　中環街市活化後首批藝文活動開放公眾

撰文: 賴家俊 最後更新日期: 2021-05-03 16:46

今年法國五月藝術節開鑼,並首度與華懋集團合作,於早前完成活化的中環街市舉行開幕禮,並會於上址及如心廣場舉行多個藝術節目,讓市民可在這座三級歷史建築年底正式開放前,率先欣賞一連串音樂表演、法國街頭壁畫和遊走法國傳統美食市場。

(左起)法國街頭藝術家Elsa Jean de Dieu、法國五月董事會主席阮偉文博士、法國駐港澳總領事官明遠、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、市區重建局行政總監韋志成。(賴家俊 攝)

今年大會邀請了紮根中環從事藝術創作多年的法國街頭藝術家Elsa Jean de Dieu,以「至城以心 心之所在 (Places with Heart)」、「人、繁榮、環境」、「Playground for all」及「親、動、融」為題,為街市創作四幅大型壁畫,以宣揚中環街市、華懋和法國共同傳揚的「多元共融」精神。華懋行政總裁蔡宏興表示,這次與法國五月藝術節合作選址中環街市,希望讓市民大眾預先感受街市是一所「Playground for all」,能成為社區互動連繫,集零售及活動文化於一身的空間。

(法國街頭藝術家Elsa Jean de Dieu(賴家俊 攝)

Elsa自2008年移居香港,有多年在亞洲各大都市巡迴創作經驗,曾參與多個國際品牌藝術項目,作品亦曾多次於本港媒體亮相。她近年積極從事街頭藝術創作,希望透過公共壁畫藝術,宣揚樂觀及歡樂的正能量,讓更多人能透過她的作品更開懷積極的生活。

對於今次參與中環街市的壁畫藝術項目,Elsa表示已在中環從事五年的地區創作,很榮幸能重返這座美麗的歷史建築分享她的作品,希望新作品推廣多元共融價值觀之餘,能把更多歡樂笑容帶給大家,讓大眾更享受遊覽這座保育建築。談及近年中區不斷推出保育項目,Elsa表示因為疫情影響,遊客數目不如以往,但這些保育項目讓中環街頭出現大小特色藝術創作或建築,讓這個城市更美麗,她喜見更多市民路過時拍照留念,並感謝財團和政府保育這些別具特色的建築物。

現在展示於中環街市對出的四幅壁畫剛完成第一幅,Elsa稍後會完成另外三幅,各位路經上址的讀者若有機會見到她在創作,不妨可細心欣賞藝術家的創作技法,交流藝術心得!

在中環街市揭幕的法國五月藝術節,開幕禮表演請來無伴奏合唱組合「做乜Jazz」以法語表演無伴奏合唱,稍後中環街市亦會舉辦法國五月藝術節活動(賴家俊 攝)

【壁畫作品展示位置】