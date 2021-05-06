【校園天地】有您同在 與您同行 擁抱孩子 跨越40載

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-05-06 09:00

上天給我一個與孩子相遇的『緣份』，使我與佛教曾果成中英文幼稚園結下一份四十年的深厚感情。談起幼稚園，有說不完的一個個故事…！以下是我從工作中得到的經驗，現與大家分享，希望可以讓家長感受到我們四十年來服務深水埗社區的熱忱，我們是以培養幼兒為已任，此信念是堅定不移的；另外，更希望就父母與子女建立良好的親子關係，提出一些點子。

(佛教曾果成中英文幼稚園圖片)

首先，介紹與我一起成長的佛教曾果成中英文幼稚園，我們一直秉持提供優質的幼兒教育，服務深水埗區家庭。在幼兒教育服務需求殷切時期，每屆有逾百名學童畢業，全校學生共有四百多人。藉着舉辦各類不同的活動和聚會，深入了解各個家庭的需要，並建立不同的溝通渠道，共創良好的家校協作關係，建立「大家庭」的概念。在回顧過去的歲月裡，都是滿載難以忘懷的甜蜜回憶。四十而不惑，本園扎根於深水埗區四十年，我們會繼續秉承佛教慈悲的精神，培育幼兒良好德慧。

透過推行佛化教育，培育幼兒正向價值，讓幼兒認識佛陀的精神，秉承校訓『明智顯悲』，建立善良和積極的人生觀，讓幼兒在日常生活中能實踐出來，並在潛移默化的薰陶下，提高幼兒的自律及自學能力，建立正確的學習態度，正向的價值觀。本園重視幼兒品格、德育方面的發展，每天於早會時段學習靜思語，推動幼兒心靈教育，強化幼兒對處事及與人相處的正確態度。除此之外，為持續及推動佛化價值教育，每週均設有佛經故事與幼兒分享及討論，並將德育故事納入校本恆常課程內，培養學生「諸惡莫作，眾善奉行」的慈悲精神，建立正確的人生觀，樂善好施，培育幼兒服務人群的精神，建立校內的關愛文化。

本園自創校以來，一直沿用同一校舍。四十年的校舍，往往使人聯想到「陳舊」和「破爛」。現在，請大家取出手機，打開素描器，掃一掃本篇的二維碼（QR Code），歡迎大家來到佛教曾果成中英文幼稚園參觀。校舍內外是全體教職員的悉心設計，課程內容和學具各方面，都是配合幼兒不同的發展階段和需要，以提供最適切服務。此外，本園更特別為豐富幼兒的學習經驗，舉辦多元化的興趣活動。例如：粵劇、日語課、舞蹈組、STEM興趣小組、中華文化藝術小組及制服團隊等，讓幼兒從多元的活動中認識自我，培養興趣，展現專長。

優質親子關係 有利孩子成長

請問您是否已有心理準備當一位父母親嗎？父母是要肩負起照顧孩子的責任，讓他們在健康快樂的環境中成長，除起居飲食外，您還需付出玩遊戲機或玩手機的時間，給予孩子比深海還要深的愛，與孩子一起共創未來的道路，這樣，請問您願意嗎？為何我會這樣說呢？希望看到這篇文章的您，能好好考慮自己是否適合當一位稱職的父母。這是我工作多年所看到的情況，而有感而發。

與孩子相處，要有優質的親子時間。根據從依附理論 (Attachment Theory) 定義，只要父母對子女有適切回應，留意他們的情緒改變和了解他們的內心世界，是有助孩子建立安全感。然而，有些父母在陪伴著子女時，忽略了大家的互動，他們的眼睛是經常注視手機，並不大關注孩子正在做甚麼，這樣就談不上優質親子時間。優質親子時間是指父母要花心思和心力去照顧子女，專注子女所有事情，並且給予適當的回應，這才稱得上是優質親子時間。從日常生活中，例如：在餐廳、坐車、遊公園……，我們經常看到父母讓子女把玩手機，並無人與人的互動，並不理想，優質親子時間是指家長與子女的真情互動。

如果父母能夠用心，全情投入經營親子關係，子女就可以在愛與關懷下茁壯成長。孩子的成長是經過不同階段，而第一階段就是幼稚園教育，是需要幼師為幼兒建立安全感、自尊感及正面的情緒；而在小學階段，逐步發展基本能力，配合腦部發展，例如：在適當的刺激下，引發的邏輯思維，學習知識；到青少年期是培養他們的獨立思考及明辨是非能力；到了成年，如果根基奠定得好，面對抉擇、挑戰或規劃人生的時候，他便能作出正確的選擇，發揮自己所長，對社會作出貢獻。在兒童的世界內，最重要的人物是父母，我們上述提及的安全感、自尊感、樂觀健康的情緒，全部是來自親子關係，父母的角色，是他人不能代替。只要孩子從小能建立得好安全感、自尊感及情緒健康，便能幫助他們長大後，儘管遇到挫折，意想不到的變動，他仍有能力站起來，處變不驚，因為他的安全感建立得穩妥。簡單來說，小朋友從小在優質親子時間得到愛，在父母引導下，經歷關懷，學習包容，實踐體諒，勇敢面對人生的挑戰，只要培養小朋友有正向價值觀，當他們長大成人，是容易對人有信任，面對逆境的能力堅強，情緒管理比較健全。

(佛教曾果成中英文幼稚園圖片)

各位為人父母的家長，請您從這刻開始，停一停；放下手上的電子產品，靜一靜、想一想，您會怎樣培育您的小寶貝成長呢？以下的育兒方法，是我多年來建議給本園家長，根據家長意見，甚具成效，希望能幫助其他家庭，讓家長與子女建立良好的親子關係。

父母要明白每個孩子都是獨一無二：孩子在成長過程中，各樣習得，都是循序漸進的。切勿期望自己的孩子贏在起跑線上，例如：孩子的樣貌，高矮肥瘦，說話能力，學業成績……等等，都要與別的孩子比較一番，務求勝人一籌。以致家長和孩子的關係，產生張力，造成無形壓力，影響親子關係，給孩子帶來心理威脅，嚴重者會影響他們日後的成長。

常與孩子進行親子遊戲，融入日常生活：家長可以透過遊戲的方式與孩子一起分擔家務，例如：開飯前，家長可請孩子幫忙擺放筷子；洗衣服前，可以透過把衣服分類，其中有按深色和淺色，衣服質料來分類等日常家務，讓小朋友分擔可以做到的工作。另外，烹調食材也是一個很好的親子遊戲，例如：利用生果、蕎麥麵……等一些簡單的食材，砌出孩子喜歡的圖案，讓孩子吃起來會更加開心。透過這一段短短的親子時間，與孩子一邊做食物，一邊傾談，大家輕輕鬆鬆，讓孩子告訴家長他的所思所想，這都是孩子很喜歡做的事，最重要是在親子時間中，父母也感到是一份愉悅心，與子女走得更近更親密。

安排親子共讀時間：閱讀是汲取知識的基礎，每天只需花十五分鐘，進行親子共讀，打開智慧寶庫的鑰匙，讓孩子從小養成良好的閱讀習慣，愛閱讀，愛思考，愛自省。選擇讀物方面，可以是益智圖書，選取合適的圖書，增長知識，一生受用，更能在性情上培養出良好的品德情操，利益孩子。只要孩子是愛書一族，就會常閱讀，他們會變得神通了，因為他們多了一對眼睛去看世界，鑑古辨今。

親子溝通必須要雙向，方能有效：與孩子溝通，對孩子的健康成長是十分重要的。父母和孩子在一起時，可採用討論或分享的方式，鼓勵孩子表達自己的思想和情感，耐心傾聽孩子的訴說。儘量營造輕鬆、愉悅、和諧的氣氛，要做孩子的朋友，建立親子溝通的渠道。

融和中西文化，要把「愛」宣諸於口，不可以含蓄：中西文化，各有優點；在育兒方面，各有心得。我深信每個父母都是愛自己的孩子，但父母的愛也要說出口，多用「我愛你」、「我喜歡你」等語句表達，使彼此之間更接近。父母要學會讚美孩子，欣賞孩子，發現和肯定孩子的優點，接納孩子的缺點。

在疫情以下，請問各位父母如何守護好您與孩子的親子關係呢？疫情期間，與孩子朝夕相對，您與孩子的關係是否變好了呢？

最後，作為幼兒教育工作者，我的教學團隊不單只是擔任教育者的角色，更肩負聆聽者的角色。我深信「一切從心開始」，用心去『愛』每一位孩子。我也相信作為父母的您也同我們一樣，用心用愛去照顧好您的孩子，請謹記無論您是多忙碌，多疲憊，也要製造優質的親子時間。他日孩子成長，回望過去，都是美好甜蜜的回憶。

（內容由佛教曾果成中英文幼稚園提供）

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