新冠疫苗｜教育局去信學校查詢接種人數　最遲7.28回覆

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-10 20:56

港府積極鼓勵港人接種新冠疫苗，多名建制派議員要求教育局收集學校接種疫苗數據，教育局局長楊潤雄在本月2日的立法會教育事務委員會上，仍然堅持政府非強制師生打針，無需要學校恆常報數。 但事隔僅一星期，教育局昨日（9日）去信全港中小學、特殊學校及幼稚園，指7月2日有議員查詢全港師生的接種概況，要求校方最遲在本月28日回覆師生及非教學人員的接種概況。教育局在附件中重申披露是「自願性質」，只用作回覆查詢之用。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

+ 14 + 14 + 14

立法會教育事務委員會7月2日會議，討論學校疫接種安排時，多個建制議員促教育局收集學校接種疫苗數據，甚至要求每星期「報數」，當時教育局局長楊潤雄回應指，必須接受教育界對打針有不同看法，「有家長覺得上半日堂都幾好，做咩打針返全日？」，他強調政府並非強制師生打針，暫時無需要學校恆常報數。

他當時解釋，應在專家訂出接種比率與放寬活動安排等措施後，學校會上報接種數字，直言政府並非強制市民打針，須尊重師生選擇是否打針的權利，不應針對教育界。

教育局促學校最遲7.28回覆接種概況

然而，事隔約一星期，教育局7月9日去信全港中小學、特殊學校及幼稚園，指「7月2日的立法會教育事務委員會的會議上，亦有議員向教育局查詢全港學校教職員（及學生）接種疫苗的概況」，故致函各校校監及校長，希望校方最遲在本月28日，向教育局提供學校全體教職員及12歲或以上學生的接種資料。

課外活動導師、校工亦須申報

通告附件要求學校提供教學人員、非教學人員（校工、校巴司機、課外活動導師等）及在7月13日年滿12歲的學生人數，以及列出已完成兩針、已預約或接種一劑、有意在新學年前完成兩針、無意接種，以及備醫生證明申報因健康理由不宜打針的人數。

教育局在附件中指，校方可按校本情況以不記名方式收集師生接種概況，重申是「自願性質」，只用作回覆查詢之用。