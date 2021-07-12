廠商會中學麥耀光引入女生等4招　帶領馬浚偉母校避過縮班殺校

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-12 08:03

投身教育界35年的廠商會中學校長麥耀光今年8月底退休。2008年加入屬第三組別的廠商會中學，麥耀光回想當年上任前，學校因曾爆出欺凌事件，名聲正處於谷底，中一收生只有80人，未達開五班150人的目標，面臨縮班殺校危機。

他在暑假期間四處撲學生，到社區中心宣傳學校，遊說社工推介學生入讀，又致電教育局「求救」轉介新移民學生等，形容情況淒慘，幸最後及時湊數達標。入主兩年後，更將這所「齋校」轉為男女校，既增生源，也相信女生可治「兇神惡殺」男生。

延伸閱讀：廠商會中學校長麥耀光退休 盼學生努力裝備：有能力先做到嘢貢獻

學生欺凌同學片段瘋傳令校譽跌至谷底

2000年開始手機拍攝功能漸普及，2004年網上傳流中學生欺凌同學片段，後證實屬廠商會中學，一時學校聲譽跌至谷底；同時小學縮班殺校潮開始上推至中學。廠商會中學在此情況下，收生雪上加霜，需要一位「中學界梁紀昌」來把這間曾是藝人馬浚偉讀過的中學（原稱中華廠商會職業先修中學）鹹魚翻生。

廠商會中學校友馬浚偉（前左）在「2019年廠商會獎學金頒獎典禮」上，以特別嘉賓身份，頒發獎狀予麥耀光校長（前右）。（廠商會網站圖片）

轉男女校有兩大好處

學校長遠要站穩陣腳，先要重整校風。學生當年被區內街坊形容為兇神惡殺，如今變得斯文有禮。上任後兩年，麥耀光將學校由男校轉為女校，一方面提高收生機會，另一方面希望男生會自覺收斂行為。

男仔好得意，見到女仔會乖啲斯文啲。 麥耀光校長

邀官員及議員與學生午膳

麥校長重視與學生建立關係，自出任校長以來，定期與學生午飯交流，至今飯局舉行逾千場。他指，有時會邀請高官、議員等與學生午膳，如前教育局局長吳克儉及前立法會主席曾鈺成等，藉此擴闊他們眼界，同時提升自信心。

+ 2 + 2 + 2

麥耀光：早已贏得街坊口碑

另外，他著意提升學生對學校歸屬感，早年引入Hip Hop 街舞、踩滑板、塗鴉、西洋鼓等，作為「多元智能課」，讓校園成為學生「蒲點」；為提升學生成績，試過請補習名師入校補課，「佢哋唔洗出去補。」時至今日，麥耀光說，學校早已贏得街坊口碑。