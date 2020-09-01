開學｜中一生返錯學　中六生冀獲學習氛圍　校長：網上開學不實在

今日（1日）是新學年開學日，但在新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，全港學校今日只能「網上開學」，不得回校參與面授課堂。廠商會中學今日分班進行網上開學禮，由班主任主持，早上10時便會下課。 有該校中一新生因記錯時間，今日一身整齊校服返回學校，最終獲安排在圖書館透過平板電腦參加網上開學禮。另有中六學生留家溫習多時，期望回校溫習轉換環境，有更好的學習氛圍。 校長麥耀光表示，「網上開學」的感覺是校園一片寂靜，沒有與學生的互動、沒有在禮堂開學禮的掌聲，失去一種實在的感覺，即將於下學年退休的他形容：「唔覺得係一個開學禮，不過都無遺憾，失落都係一種好體驗。」他又期望本港能「零確診」，不再因爆發疫情而停課，令校園可以繼續運作。

中一新生梁同學（左）因「記錯時間」而回校參加網上開學禮。（鄺曉斌攝）

疫情下改變我們的生活模式，學生們在每年9月習以為常的開學禮，今年亦需移師網上。廠商會中學今日(9月1日)以班別為單位，由班主任透過Zoom主持網上開學禮，期間會處理班務、講述新學年安排，以及會播放校長、辦學團體校監的預錄致辭片段，上午10時許便會下課放學，明日起正式開始新學年網課；中六學生則會於即日起的下午補課追趕進度。

中一新生「記錯時間」錯返校園

該校今日有數名學生因不同原因返回校園，其中中一新生梁同學說自己「記錯時間」，本來以為明日起才會開始網課，今日因而打算回校開學。他表示，自己比較喜歡實體課堂，「因為可以同同學傾偈，期待返學見下同學。」對於網上授課，他則表示上學年讀小六時已習慣，因此沒有特別感覺。

今日有3名中六學生回校，他們先透過平板電腦參加網上開學禮，下課後則會在課室內溫習。（鄺曉斌攝）

中六生因居家環境選擇回校溫習

另外，今日亦有3名中六學生回校，他們先透過平板電腦參加網上開學禮，下課後則會在課室內溫習。朱同學表示，疫情以來一直留家溫習，感到比較煩悶，因而希望轉換環境，回校溫習，他相信在課室的學習氛圍比較好。

對於最後一年中學生涯沒有開學禮，朱同學表示由於目前正在溫習階段，因此沒有太大感覺，反而希望在完成文憑試後疫情會穩定下來，然後可以與朋友同學相約外出活動。薛同學同樣表示沒有太大感覺：「大個仔，開始成熟。」

來年文憑試的調整安排，截至目前仍是未知之數，薛同學表示一些選修單元仍未完成教學，希望可減省相關考核內容，「既來之，則安之。」至於今年應否取消通識科獨立專題探究（IES），三名同學均表示，他們已完成大部份內容，因此不太需要取消。

教育局局長楊潤雄昨日宣布，9月23日起將分兩階段恢復面授課堂，中一、中五及中六；小一、小五及小六；以及幼稚園高班（K3）學生，可於9月23日起恢復面授課堂，惟只設半日制。其餘年級則可於9月29日起恢復面授課堂。

考慮到部分學校或需提前補課，學校可於9月16日可考慮讓少部分學生回校，以全校學生的六分之一為限，同樣只能設半日制。

校長計劃於9月16日起先讓中六生回校

校長麥耀光表示，目前初步計劃於9月16日起先讓中六學生回校，追趕課程進度，上學年共約6名學生循大學聯招考入大學，今年希望能更進步；新學年校園會為有需要中六學生開放至晚上9時，作溫習之用。至於中一新生，麥表示初時有擔心其適應安排，他們於八月尾回校取教科書時，校方已把握時間帶領新生簡單參觀校園。

校長麥耀光將於下年退休，他形容：「唔覺得係一個開學禮，感覺比較差。不過樂觀啲睇，其實都無遺憾，失落都係一種好體驗。」（鄺曉斌攝）

麥耀光將於下年退休，意味今年是他以校長身份參加的最後一個開學禮。談及今日網上開學的感受，他說感覺上校園一片寂靜，沒有與學生的互動、沒有在禮堂開學禮的掌聲、沒有課堂上的談笑聲，失去一種實在的感覺，他形容：「唔覺得係一個開學禮，感覺比較差。不過樂觀啲睇，其實都無遺憾，失落都係一種好體驗。」他目前最大的希望是香港能「零確診」，不再因爆發疫情而停課，令校園可以繼續運作。