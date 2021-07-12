廠商會中學校長麥耀光退休　盼學生努力裝備：有能力先做到嘢貢獻

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-12 08:01

「學生入到嚟就係我上賓，嘢飲任飲，咖啡自己沖。」廠商會中學約百多呎的校長室，書桌前有一張長方形飯枱，過去十多年以來，全校學生幾乎輪流成為坐上客，與校長麥耀光一邊午膳，一邊談天說地，「試過鬥背《出師表》，玩吓玩出嚟。」隨着他今年8月底退休，飯局成為學校集體回憶。 1986年入行教書的麥耀光，接觸過不少頑劣生，試過被學生在課室粗口「問候」，又遇過「金毛」漢入校找學生麻煩，他都逐一見招拆招。2008年他接掌屬第三組別的廠商會中學，與學生打交道，慢慢重整校風，建立街坊口碑，避過縮班殺校潮。他坦言屬意任教弱勢和基層學校，只因見證任何學生均可以改變，令他們銳變成長最有滿足感。

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廠商會中學校長麥耀光向記者展示初入行及退休時收到的學生禮物。（張浩維攝）

初入行為學生「出頭」 被封為英雄Mark哥

麥耀光是第三任廠商會中學校長，年屆60歲的他今年8月底退休，即將告別校園之際，陸續收到學生的歡送禮物。最近豎立在學校禮堂外、印有校長「嘜頭」的卡通人型企版，是中六級同學的心意。

他的校長室一角保存不少學生禮物，其中一張泛黃的生日卡，是他首次當班主任的學生送上，被冠以「Mark哥」稱號。當年學生堂上看《倚天屠龍記》，被訓導主任沒收，於是向麥耀光求救。初出茅廬的他代為向同事索回不果，對方更當面逐頁撕爛該書。「我同學生講，對唔住呀，攞唔番本書」，學生卻欣賞其「英雄本色」。

多任教弱勢基層校 眼中無難教學生：任何人也可改變

這位學生眼中的英雄，1986年浸大學院（浸會大學前身）社會科學文憑畢業，當年被教師薪酬待遇吸引而入行。他自言性格「大細路」，愛與學生打成一片，閒時周末相約一起「通山跑」，校內又統領制服團隊，直言教得開心好玩，不經不覺留在教育界35年。

麥耀光其後攻讀教育碩士及博士，任教過私校威靈頓中學、香港道教聯合會圓玄學院第二中學、佛教何南金中學等組別較低的學校，也曾到浸會大學附屬學校王錦輝中小學任副校長。他2008年起出任廠商會中學校長，帶領師生避過縮班殺校危機。

建立關係要真心，你假嘅係人都睇得出啦！ 麥耀光

面對金毛、黑社會份子：我信邪不能勝正

他坦言屬意任教弱勢和基層學校，只因見證任何學生均可以改變，令他們銳變成長是最有滿足感，「佢哋可以由粗鄙、江湖味變得純情，係你面前唔講粗口、唔食煙。」

在舊校教書的日子，麥耀光見慣不少「大場面」，經常接觸頑劣學生，試過被學生在課室粗口「問候」，又遇過「金毛」漢入校找學生麻煩，黑社會份子滋擾女學生等，機靈的他總能逐一化解危機，「唔驚，我信邪不能勝正，哈哈。」

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與學生午膳建立關係 溝通要真心

麥耀光處理學生問題游刃有餘，皆因他重視建立關係。約百多呎的校長室，書桌前有一張長方形飯枱，過去13年以來，全校學生幾乎輪流成為坐上客，與麥耀光一邊午膳，一邊談天說地。

不容小覷一餐飯，持之以恆必有功。有一次，學校有男生頭髮過長，訓導老師提出修剪要求，學生一氣之下，衝出學校。一會兒，男生致電給麥耀光，他當下未有訓斥，反輕鬆問學生：「咩事呀搵校長，仲未返學呀，咁晏都未返？我落嚟同你傾偈啦。」隨後他親自駕車接學生回校，他尤記得男生為何取信於他，「佢話『校長我同你食過飯，我覺得你係好人。』」

麥耀光強調，與學生建立關係要真心，「你假嘅係人都睇得出啦。」說話繪形繪聲、眉飛色舞的他，愛透過講故事感染對方，不會動輒說教訓斥，執意要求他們接受自己一套想法，「我成日都同學生講，你知我嘅諗法就得，接唔接受，你覺得岩唔岩唔緊要，唔需要一定要跟……嘗試參考就得。」

無論你接唔接受個社會，你都有你嘅能力嘛。 麥耀光

他指，他寄語老師及學生，身處當今社會定必好好充實自己，不論是知識或是做人態度，然後貢獻家庭及社會。（張浩維攝）

不認為國安教育令學校成磨心

近年社會撕裂波及校園，師生關係緊張，隨着落實《港區國安法》，教育局推出國安教育行政指引，訂明學生校內叫口號、拉人鏈要制止，嚴重情況可報警。麥耀光表示，學校可培養守法意識，不認為學校成為磨心，但良好的師生關係，互相有好的默契，自然較容易處理，「學生明白到咁樣做令教師為難，自然會唔做，亦都畀佢知，做係無價值同意義，佢感受到就會收手。」

他續指，最重要是「教育歸教育」，學校容讓學生犯錯改過，「教育都有機會懲處學生，例如學生偷嘢就會記過，呢個喺校內處理。細路仔犯錯係正常……如果個個都唔犯錯，就唔使學校教啦。」

社會政局不穩，掀起港人移民潮，麥耀光是「留下來的人」，會繼續在大學從事師訓工作。他寄語老師及學生，身處當今社會定必好好充實自己，不論是知識或是做人態度，盡力實踐好的價值觀，尋找適合自己的崗位發揮，貢獻家庭及社會，「如果自己能力都唔夠，你人云亦云就好蠢囉……你有得say，你有你嘅能力，你至做到嘢。」